ຂ່າວສານ
ພ້ອມກັນກວດຄືນເອກະສານສຳເນົາຮັບໃຊ້ວຽກງານຊອກຫາ, ທ້ອນໂຮມອັດຖິນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ
ກົມສຳເນົາເອກະສານແຫ່ງລັດ (ກະຊວງພາຍໃນ ຫວຽດນາມ) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບວຽກງານຊອກຫາ, ທ້ອນໂຮມ ແລະ ຢັ້ງຢືນຊື່ນາມສະກຸນອັດຖິນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ປີ 2026 ແລະ ໄລຍະ 2026 – 2030, ທາງກົມໄດ້ລະດົມບັນດາລະບົບບັນດາສູນສຳເນົາເອກະສານແຫ່ງຊາດພ້ອມກັນກວດກາຄືນ, ສະຖິຕິ ແລະ ຂຸດຄົ້ນບັນດາແຫຼ່ງສຳເນົາເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງເຖິງນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ບັ້ນຮົບ ແລະ ບັນດາບໍລິເວນເຄື່ອນໄຫວດ້ານການທະຫານຈຸດສຸມ.
ເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິຜົນການຄົ້ນຫາ, ຮັບຮູ້, ກວດພົບ ແລະ ສັງລວມຂໍ້ມູນຈາກເອກະສານເກັບຮັກສາຮັບໃຊ້ບັ້ນ 500 ວັນ ແລະ ຄືນ, ທາງກົມຈະຄົ້ນຄວ້າ, ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ, ປັນຍາປະດິດ ແລະ ບັນດາເຄື່ອງມືໜູນຊ່ວຍການຂຸດຄົ້ນ, ປະກອບສ່ວນຍູ້ແຮງວິວັດການຊອກຫາ, ທ້ອນໂຮມ ແລະ ຢັ້ງຢືນຊື່ນາມສະກຸນອັດຖິນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ.