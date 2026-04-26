ຂ່າວສານ
ພົບເຫັນຂວານຫີນ 5 ອັນມີອາຍຸນັບພັນປີຢູ່ ຟອງຍາ - ແກບາງ
ຄະນະພະຈົນໄພໂດຍ ທ່ານສາດສະດາຈານ Howard Limbert, ຫົວໜ້າທິມພະຈົນໄພຖ້ຳ ອັງກິດ - ຫວຽດນາມ, ສະມາຊິກສະມາຄົມຖ້ຳແຫ່ງລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ, ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ຫາກໍ່ພົບເຫັນຂວານຫີນ 5 ອັນທີ່ມີອາຍຸນັບພັນປີໃນຖ້ຳ ແອັນ, ເຊິ່ງແມ່ນຖ້ຳໃຫຍ່ສຸດຢູ່ສວນອຸທະຍານແຫ່ງຊາດ ຟອງຍາ - ແກບາງ, ແຂວງ ກວາງຈິ.
ຜ່ານການໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ບັນດານັກຊ່ຽວຊານຖືວ່າ ບັນດາຂວານນີ້ແມ່ນຢູ່ໃນສະໄໝຫີນໃໝ່, ນອນໃນລະບົບວັດທະນະທຳ ເບົາຈໍ໊, ມີອາຍຸປະມານ 6.000 – 8.000 ປີ. ບັນດາຂວານນີ້ໄດ້ເຮັດຈາກຫີນ silic ແລະ ໄດ້ມອບໃຫ້ຫໍພິພິທະພັນແຂວງ ກວາງຈິ ແລະ ຫໍພິພິທະພັນ ຮ່າໂນ້ຍ.