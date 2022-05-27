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ຂ່າວສານ

ພົບປະແລກປ່ຽນແຂ່ງຂັນກິລາ, ວັດທະນາທຳເລີ່ມຕົ້ນການເຄື່ອນໄຫວຕ້ອນຮັບປີສາມັກຄີມັດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ 2022

ສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ປະຈຳແຂວງຫຼວງພະບາງ, ທາງພາກເໜືອ ລາວ ຫາກໍ່ສົມທົບກັບ ສະມາຄົມມິດຕະພາບ ລາວ - ຫວຽດນາມ ຢູ່ແຂວງ ເລີ່ມຕົ້ນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຕ້ອນຮັບປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ 2022.
  ທ່ານຫົວໜ້າສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຫຼວງພະບາງ ຫງວຽນດັງຮຸ່ງ (ພາບ: TTXVN)  

 ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານຫົວໜ້າສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຫຼວງພະບາງ ຫງວຽນດັງຮຸ່ງເນັ້ນໜັກວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນແຂ່ງຂັນກິລາ ວັດທະນະທຳອາຫານການກິນກໍ່ແມ່ນໂອກາດເພື່ອສືບຕໍ່ສະແດງ ແລະ ຢັ້ງຢືນການຮ່ວມມືສະໜິດຕິດພັນລະຫວ່າງປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຫຼວງພະບາງກັບອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນ ທ້ອງຖິ່ນ, ຜ່ານນັ້ນປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ. ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ຫງວຽນດັງຮຸ່ງ ກໍ່ໄດ້ສົ່ງຂອບໃຈມາຍັງການນຳແຂວງ ແລະ ພະແນກ, ຄະນະ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຍາມໃດກໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ໃນທຸກການເຄື່ອນໄຫວ, ທ່ານຫວັງວ່າຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກ່ວາອີກ ຈາກບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງ ແລະ ຂອງປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຫຼວງພະບາງ ເພື່ອສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຕໍ່ໄປໃນປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ 2022 ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ.

ລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນແຂ່ງຂັນກິລາ, ວັດທະນະທຳອາຫານການກິນ ຕ້ອນຮັບປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ຫວຽດ - ລາວ ປີ 2022 ໄດ້ດຳເນີນດ້ວຍຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວຄືແຕະບານມິດຕະພາບ 7 ຄົນ, ພົບປະແລກປ່ຽນດ້ານວັດທະນະທຳ, ອາຫານການກິນ ແລະ ການສະແດງສິລະປະທີ່ເປັນມູເຊື້ອລະຫວ່າງຫວຽດນາມ - ລາວ.


(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາເມລິກາ ຄັດຄ້ານບັນດາການກະທຳຜິດກົດໝາຍຂອງ ຈີນ ຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ ແລະ ທະເລ ຮວາຕຸງ

ອາເມລິກາ ຄັດຄ້ານບັນດາການກະທຳຜິດກົດໝາຍຂອງ ຈີນ ຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ ແລະ ທະເລ ຮວາຕຸງ

ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນຫາຄວາມເສລີໃນການເດີນເຮີອ ແລະ ການບິນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ Antony Bliken ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຈະສືບຕໍ່ຄັດຄ້ານບັນດາການກະທຳເກາະຜິດ ແລະ ຜິດກົດໝາຍຂອງ ຈີນ ຢູ່ທະເລ ຮວາຕຸງ ແລະ ທະເລຕາເວັນອອກ.
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