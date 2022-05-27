ຂ່າວສານ
ພົບປະແລກປ່ຽນແຂ່ງຂັນກິລາ, ວັດທະນາທຳເລີ່ມຕົ້ນການເຄື່ອນໄຫວຕ້ອນຮັບປີສາມັກຄີມັດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ 2022
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານຫົວໜ້າສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຫຼວງພະບາງ ຫງວຽນດັງຮຸ່ງເນັ້ນໜັກວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນແຂ່ງຂັນກິລາ ວັດທະນະທຳອາຫານການກິນກໍ່ແມ່ນໂອກາດເພື່ອສືບຕໍ່ສະແດງ ແລະ ຢັ້ງຢືນການຮ່ວມມືສະໜິດຕິດພັນລະຫວ່າງປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຫຼວງພະບາງກັບອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນ ທ້ອງຖິ່ນ, ຜ່ານນັ້ນປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ. ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ຫງວຽນດັງຮຸ່ງ ກໍ່ໄດ້ສົ່ງຂອບໃຈມາຍັງການນຳແຂວງ ແລະ ພະແນກ, ຄະນະ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຍາມໃດກໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ໃນທຸກການເຄື່ອນໄຫວ, ທ່ານຫວັງວ່າຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກ່ວາອີກ ຈາກບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງ ແລະ ຂອງປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຫຼວງພະບາງ ເພື່ອສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຕໍ່ໄປໃນປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ 2022 ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ.
ລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນແຂ່ງຂັນກິລາ, ວັດທະນະທຳອາຫານການກິນ ຕ້ອນຮັບປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ຫວຽດ - ລາວ ປີ 2022 ໄດ້ດຳເນີນດ້ວຍຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວຄືແຕະບານມິດຕະພາບ 7 ຄົນ, ພົບປະແລກປ່ຽນດ້ານວັດທະນະທຳ, ອາຫານການກິນ ແລະ ການສະແດງສິລະປະທີ່ເປັນມູເຊື້ອລະຫວ່າງຫວຽດນາມ - ລາວ.