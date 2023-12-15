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ຂ່າວສານ

ພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບດ້ານປ້ອງກັນຊາດເຂດຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ

ທີ່ຫຼັກໝາຍຊາຍແດນ 3 ປະເທດ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ 3 ປະເທດ ໄດ້ພ້ອມກັນປະຕິບັດພິທີເຄົາລົບທຸງ, ທາສີຫຼັກໝາຍອະທິປະໄຕ; ເປັນສັກຂີພິຍານການເຄື່ອນໄຫວສົມທົບກັນຈັດຕັ້ງການລາດຕາເວນ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ 3 ປະເທດ ລາວ - ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ທັນວາ, ຢູ່ເຂດຊາຍແດນຮ່ວມ 3 ປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ ແລະ ຢູ່ນະຄອນ ກອນຕຸມ, ແຂວງ ກອນຕຸມ, ໄດ້ຈັດລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນມີດຕະພາບເຂດຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ ຄັ້ງທີ 1 ຂັ້ນລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ.

ທີ່ຫຼັກໝາຍຊາຍແດນ 3 ປະເທດ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ 3 ປະເທດ ໄດ້ພ້ອມກັນປະຕິບັດພິທີເຄົາລົບທຸງ, ທາສີຫຼັກໝາຍອະທິປະໄຕ; ເປັນສັກຂີພິຍານການເຄື່ອນໄຫວສົມທົບກັນຈັດຕັ້ງການລາດຕາເວນ, ກວດກາຫຼັກໝາຍຊາຍແດນ 3 ແຍກຊາຍແດນຂອງກຳລັງປ້ອງກັນຊາຍແດນ 3 ປະເທດ, ປູກຕົ້ນໄມ້ມິດຕະພາບ, ເປັນສັກຂີພິຍານພິທີຊ້ອມຮົບຮ່ວມຂອງກຳລັງເສນາຮັກລະຫວ່າງກອງທັບ 3 ປະເທດ. ທ່ານ ພົນຈັດຕະວາ ຫງວຽນເຈືຶ່ອງຢາງ, ຫົວໜ້າກົມເສນາຮັກ, ກົມໃຫຍ່ພະລາທິການ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: 

“ການຊ້ອມຮົບຄັ້ງນີ້ມີຄວາມໝາຍໃຫຍ່ຕໍ່ການສົມທົບ, ການຮ່ວມມືດ້ານເສນາຮັກ 3 ປະເທດໃນການຊີ້ນຳ, ບໍລິຫານ, ຈັດຕັ້ງກຳລັງເພື່ອໜູນຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນ ຖ້າມີກໍລະນີເກີດຂຶ້ນ. ທີສອງແມ່ນ ໃນວຽກງານກະກຽມ, ບຳລຸງສ້າງ ແລະ ພິເສດແມ່ນຜັນຂະຫຍາຍການກູ້ຊ່ວຍຄົນເຈັບໃນກໍລະນີສຸກເສີນໃນອະນາຄົດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ ຢັ້ງ​ຢືນ​ສືບ​ຕໍ່​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ມູນ​ເຊື້ອ​ປະ​ຫວັ​ດ​ສາດ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ສະ​ມັກ​ຄີ ແລະ ສະ​ໜິດ​ຕິດ​ພັນ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ ຢັ້ງ​ຢືນ​ສືບ​ຕໍ່​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ມູນ​ເຊື້ອ​ປະ​ຫວັ​ດ​ສາດ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ສະ​ມັກ​ຄີ ແລະ ສະ​ໜິດ​ຕິດ​ພັນ

ໃນຂອບເຂດງານພົບປະມິດຕະພາບປ້ອງກັນຊາດເຂດຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ ຄັ້ງທີ 1 ຂັ້ນລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 14 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນ ກອນຕຸມ, ແຂວງ ກອນຕຸມ, ໄດ້ດຳເນີນການພົບປະປະຈຳປີລະຫວ່າງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສາມປະເທດ ແລະ ພິທີລົງນາມໃນເອກະສານຮ່ວມມືສະບັບຕ່າງໆ.
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