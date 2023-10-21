ຂ່າວສານ
ພົນລະເມືອງ ອາເມລິກາ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນ ຕ້ອງເພີ່ມທະວີຄວາມ ລະວັງຕົວ
ໃນການແຈ້ງເຕືອນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄວາມເຄັງຕຶ່ງພວມເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ຫຼາຍບ່ອນໃນໂລກ ດ້ວຍຄວາມສ່ຽງເກີດການບຸກໂຈມຕີການກໍ່ການຮ້າຍ, ການແຫ່ຂະບວນປະທ້ວງ ຫຼື ບັນດາການກະທຳໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ້ານຄືນພົນລະເມືອງ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງອາເມລິກາ. ການແຈ້ງເຕືອນ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ໃນສະພາບການບັນດາການແຫ່ຂະບວນປະທ້ວງພວມດຳເນີນຢູ່ເຂດ ຕາເວັນອອກກາງ ເພື່ອແນໃສ່ຄັດຄ້ານການປະທະກັນລະຫວ່າງ ອິດສະລາແອັນ ແລະ Hamas ແລະ ມີຜູ້ແຫ່ຂະບວນປະທ້ວງຫຼາຍຄົນໄດ້ເລັ່ງໃສ່ບັນດາສະຖານທີ່ການທູດຂອງ ອາເມລິກາ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດອາເມລິກາ ໄດ້ຍົກລະດັບການແຈ້ງເຕືອນໃນການ ໄປມາ ລີບັງ ແລະ ອິດສະລາແອັນ ຂຶ້ນລະດັບສູງສຸດ ພ້ອມທັງອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາພະນັກງານລັດຖະບານ ທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ພ້ອມກັບຄອບຄົວ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກສອງປະເທດນີ້.