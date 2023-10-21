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ຂ່າວສານ

ພົນ​ລະ​ເມືອງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ໄດ້​ຮັບການ​ແຈ້ງ​ເຕືອນ ​ຕ້ອງ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​​ຄວາມ ​ລະ​ວັງ​ຕົວ

ວັນທີ 19 ຕຸລາ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ໄດ້ແຈ້ງເຕືອນພົນລະເມືອງ ອາເມລິກາຢູ່ ຕ່າງປະເທດ ເພີ່ມທະວີສະຕິລະວັງຕົວ ໃນສະພາບການທີ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ຫຼາຍບ່ອນໃນໂລກພວມເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງ.
ສຳນັກງານກະຊວງການຕ່າງປະເທດ (ພາບ: Getty)

ໃນການແຈ້ງເຕືອນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄວາມເຄັງຕຶ່ງພວມເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ຫຼາຍບ່ອນໃນໂລກ ດ້ວຍຄວາມສ່ຽງເກີດການບຸກໂຈມຕີການກໍ່ການຮ້າຍ, ການແຫ່ຂະບວນປະທ້ວງ ຫຼື ບັນດາການກະທຳໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ້ານຄືນພົນລະເມືອງ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງອາເມລິກາ. ການແຈ້ງເຕືອນ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ໃນສະພາບການບັນດາການແຫ່ຂະບວນປະທ້ວງພວມດຳເນີນຢູ່ເຂດ ຕາເວັນອອກກາງ ເພື່ອແນໃສ່ຄັດຄ້ານການປະທະກັນລະຫວ່າງ ອິດສະລາແອັນ ແລະ Hamas ແລະ ມີຜູ້ແຫ່ຂະບວນປະທ້ວງຫຼາຍຄົນໄດ້ເລັ່ງໃສ່ບັນດາສະຖານທີ່ການທູດຂອງ ອາເມລິກາ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດອາເມລິກາ ໄດ້ຍົກລະດັບການແຈ້ງເຕືອນໃນການ ໄປມາ ລີບັງ ແລະ ອິດສະລາແອັນ ຂຶ້ນລະດັບສູງສຸດ ພ້ອມທັງອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາພະນັກງານລັດຖະບານ ທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ພ້ອມກັບຄອບຄົວ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກສອງປະເທດນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ເຂົ້າ​ຢ້ຽມ​ຂ່ຳ​ນັບ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ສີ​ຈີ້ນ​ຜິງ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ເຂົ້າ​ຢ້ຽມ​ຂ່ຳ​ນັບ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ສີ​ຈີ້ນ​ຜິງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປັກກິ່ງ, ຈີນ, ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ເວທີປາໄສການຮ່ວມມືສາກົນ ໜຶ່ງແລວ, ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ ຄັ້ງທີ 3, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຈີນ, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ.
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