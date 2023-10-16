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ຂ່າວສານ

ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ມີລັກສະນະແຂ່ງຂັນດີ

ການຟື້ນຟູຄືນໃໝ່ແມ່ນຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການຂອງໂລກໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການສົ່ງອອກ.
(ພາບປະກອບ: baodautu.vn)

ຫຼາຍອົງການສືບສວນ, ຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດໂລກ ຫາກໍ່ດັດປັບການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2023 ແລະ 2024. ບັນດາການດັດປັບລະດັບຄາດຄະເນການເຕີບໂຕສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ, ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ພວມຟື້ນຟູ ແລະ ມີລະດັບການເຕີບໂຕຢ່າງຕັ້ງໜ້າເມື່ອທຽບໃສ່ບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດອື່ນ.

ໃນກາງອາທິດນີ້, ໜັງສືພິມ Investing, ປະຕູຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນໂລກ, ຄັດສະເໜີການຄາດຄະເນຂອງທະນາຄານ HSBC ກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດຂອງນັກຊ່ຽວຊານ ໂດຍຖືວ່າ, ການຟື້ນຟູຄືນໃໝ່ແມ່ນຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການຂອງໂລກໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການສົ່ງອອກ. ໜັງສືພິມ Investing ໄດ້ຄັດສະເໜີການຕີລາຄາຂອງທ່ານ Frederic Neumann, ຫົວໜ້ານັກເສດຖະກິດກຸ່ມຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດອາຊີ, ທະນາຄານ HSBC ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເຖິງວ່າການສົ່ງອອກຂອງທົ່ວໂລກຫຼຸດລົງກໍ່ຕາມ, ແຕ່ການສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມ ຍັງຍາດໄດ້ອັດຕາສວນຂອງຕະຫຼາດ, ສິ່ງດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ມີລັກສະນະແກ່ງແຍ້ງສູງ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ສຳນັກຂ່າວສານ ຊິນຮວາ ຂອງ ຈີນ ກໍ່ໄດ້ຄັດສະເໜີບົດລາຍງານຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດມະຫາພາກ ອາຊຽນ+3 (AMRO) ເມື່ອອົງການດັ່ງກ່າວຍົກລະດັບຄາດຄະເນການເຕີບໂຕຂອງ ຫວຽດນາມໃນ ປີນີ້. ໃນຂະນະນັ້ນ, ໜັງສືພິມ Thestar ຂອງ ມາເລເຊຍ ໄດ້ເຕື້ອງເຖິງບົດລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ໃນນັ້ນໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ: ບັນດາບໍລິສັດປຸງແຕ່ງ, ຜະລິດຂອງ ຫວຽດນາມ ພວມຄ່ອຍໆກາຍເປັນໃຈກາງຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດເທື່ອລະກ້າວ.

ສ່ວນໜັງສືພິມ Fibre2fashion (ອາເມລິກາ) ກໍ່ໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ, ຄວາມດຶງດູດການລົງທຶນຂອງ ຫວຽດນາມ ຍັງແຂງແຮງຢູ່, ເມື່ອມີວິສາຫະກິດ ເອີລົບ ຫຼາຍແຫ່ງໄດ້ຈັດອັນດັບ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າໃນບັນຊີລາຍຊື່ 10 ປະເທດຕ່າງປະເທດທີ່ມາລົງທຶນແຖວໜ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ສຳຫຼວດກວດ​ກາ​ເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ດິງ​ອານ​ແຂວງ ຈ່າ​ວິງ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ສຳຫຼວດກວດ​ກາ​ເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ດິງ​ອານ​ແຂວງ ຈ່າ​ວິງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ຕຸລາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ລົງສຳຫຼວດກວດກາເຂດເສດຖະກິດ ດິງອານ, ຢູ່ຕາແສງ ເຢິນແທັງ, ເມືອງ ຕຽວເກິ່ນ, ເທດສະບານ ຢວຽນຫາຍ, ແຂວງຈ່າວິງ.
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