ຂ່າວສານ
ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ມີລັກສະນະແຂ່ງຂັນດີ
ຫຼາຍອົງການສືບສວນ, ຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດໂລກ ຫາກໍ່ດັດປັບການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2023 ແລະ 2024. ບັນດາການດັດປັບລະດັບຄາດຄະເນການເຕີບໂຕສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ, ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ພວມຟື້ນຟູ ແລະ ມີລະດັບການເຕີບໂຕຢ່າງຕັ້ງໜ້າເມື່ອທຽບໃສ່ບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດອື່ນ.
ໃນກາງອາທິດນີ້, ໜັງສືພິມ Investing, ປະຕູຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນໂລກ, ຄັດສະເໜີການຄາດຄະເນຂອງທະນາຄານ HSBC ກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດຂອງນັກຊ່ຽວຊານ ໂດຍຖືວ່າ, ການຟື້ນຟູຄືນໃໝ່ແມ່ນຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການຂອງໂລກໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການສົ່ງອອກ. ໜັງສືພິມ Investing ໄດ້ຄັດສະເໜີການຕີລາຄາຂອງທ່ານ Frederic Neumann, ຫົວໜ້ານັກເສດຖະກິດກຸ່ມຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດອາຊີ, ທະນາຄານ HSBC ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເຖິງວ່າການສົ່ງອອກຂອງທົ່ວໂລກຫຼຸດລົງກໍ່ຕາມ, ແຕ່ການສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມ ຍັງຍາດໄດ້ອັດຕາສວນຂອງຕະຫຼາດ, ສິ່ງດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ມີລັກສະນະແກ່ງແຍ້ງສູງ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ສຳນັກຂ່າວສານ ຊິນຮວາ ຂອງ ຈີນ ກໍ່ໄດ້ຄັດສະເໜີບົດລາຍງານຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດມະຫາພາກ ອາຊຽນ+3 (AMRO) ເມື່ອອົງການດັ່ງກ່າວຍົກລະດັບຄາດຄະເນການເຕີບໂຕຂອງ ຫວຽດນາມໃນ ປີນີ້. ໃນຂະນະນັ້ນ, ໜັງສືພິມ Thestar ຂອງ ມາເລເຊຍ ໄດ້ເຕື້ອງເຖິງບົດລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ໃນນັ້ນໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ: ບັນດາບໍລິສັດປຸງແຕ່ງ, ຜະລິດຂອງ ຫວຽດນາມ ພວມຄ່ອຍໆກາຍເປັນໃຈກາງຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດເທື່ອລະກ້າວ.
ສ່ວນໜັງສືພິມ Fibre2fashion (ອາເມລິກາ) ກໍ່ໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ, ຄວາມດຶງດູດການລົງທຶນຂອງ ຫວຽດນາມ ຍັງແຂງແຮງຢູ່, ເມື່ອມີວິສາຫະກິດ ເອີລົບ ຫຼາຍແຫ່ງໄດ້ຈັດອັນດັບ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າໃນບັນຊີລາຍຊື່ 10 ປະເທດຕ່າງປະເທດທີ່ມາລົງທຶນແຖວໜ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ.