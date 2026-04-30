ຂ່າວສານ
ພິທີເອົາທຸງຂຶ້ນເສົາ “ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ” ຢູ່ແຂວງ ກວາງຈິ
ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີ, ປະຕິບັດພິທີປ່ອຍນົກກາງແກຢູ່ເທິງຂົວ ຮ່ຽນເລືອງ ສະຖານທີ່ປະຫວັດສາດ, ພົບປະກັບບັນດາອະດີດພະນັກງານຕຳຫຼວດປະກອບອາວຸດປ້ອງກັນເສັ້ນຂັ້ນແດນ ແລະ ບັນດາຫຼານນ້ອຍນັກຮຽນ.
ພິທີເອົາທຸງຂຶ້ນເສົາ “ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ” ແມ່ນໂອກາດທີ່ສັກກາລະບູຊາເພື່ອຫວນຄືນໄລຍະປະຫວັດສາດທີ່ສະຫງ່າອົງອາດຂອງຊາດ, ພ້ອມທັງເຊີດຊູບັນດາວິລະກຳອຳມະຕະ, ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງລົ້ນເຫຼືອຕໍ່ການເສຍສະຫຼະອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງຄົນລຸ້ນພໍ່ລຸ້ນອ້າຍເພື່ອເອກະລາດ, ເສລີພາບ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງປະເທດຊາດ. ຮ່ຽນເລືອງ - ເບັນຫາຍ ແມ່ນສັນຍາລັກອັນສັກສິດທີ່ສຸດຂອງເຈດຈຳນົງທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດ, ຄວາມຄາດຫວັງສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນທີ່ເປັນຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວກັນໃນວັນສອງພາກ ເໜືອ - ໃຕ້ ໄດ້ທ້ອນໂຮມປະກັນເປັນເອກະພາບຕະຫຼອດໄປ.