Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ພິ​ທີ​ເລີ່ມ​ລົງ​ມືກໍ່​ສ້າງ, ​ເປີດນຳໃຊ້ 250 ໂຄງ​ການ

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາ ແລະ ວັນຊາດ ຫວຽດນາມ ທີ 2 ກັນຍາ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ສິງຫາ, ຢູ່ 34 ແຂວງ, ນະຄອນ ໃນທົ່ວປະເທດ ໄດ້ພ້ອມກັນຈັດພິທີເລີ່ມລົງມຶກໍ່ສ້າງ, ເປີດນຳໃຊ້ 250 ໂຄງການຈຸດສຸມ.
ສະໜາມບິນ ຢາບິນ (ພາບ: TTXVN)

ໃນບັນດາໂຄງການ, ກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ເລີ່ມລົງມຶກໍ່ສ້າງ, ເປີດນຳໃຊ້ໃນວັນທີ 19 ສິງຫານີ້ ມີ 59 ໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ; 44 ໂຄງການພົນລະເຮືອນ-ຕົວເມືອງ; 57 ໂຄງການອຸດສາຫະກຳ; 36 ໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຕັກນິກ ແລະ 22 ໂຄງການເຮືອນຢູ່ສັງຄົມ. ໃນຈຳນວນບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການເປີດນຳໃຊ້ໃນວັນທີ 19 ສິງຫາ ມີສູນວາງສະແດງແຫ່ງຊາດ ຊື່ງແມ່ນໂຄງການໃຫ່ຍທີ່ສຸດຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ນອນໃນ Top 10 ກຸ່ມສູນວາງສະແດງໃຫ່ຍທີ່ສຸດໃນໂລກ. ໂດຍໄດ້ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອ ຂອງນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ສູນວາງສະແດງແຫ່ງຊາດມີເນື້ອທີ່ກວ້າງ 900.000 m². ທ່ານນາງ ຫຼີຮວາລຽນ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫ່ຍຝ່າຍບໍລິຫານ ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນງານວາງສະແດງຕະຫຼາດນັດແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

  ນີ້ແມ່ນສັນຍາລັກຂອງ ຮ່າໂນ້ຍຂອງປະເທດຊາດ. ສັນຍາລັກນີ້ໄດ້ຮັບການອອກແບບເພື່ອສາມາດເຫັນໄດ້ແຕ່ໄກ, ຈາກເຮືອບິນກໍ່ສາມາດເຫັນຮູບຊົງອັໃຫ່ໂຕມະໂຫຖານນີ້ໄດ້. ນີ້ແມ່ນຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈຂອງຊາວນະຄອນຫຼວງຫຼາຍຄົນ. ກິດຈະກຳແຫ່ງນີ້ ມີຫຼາຍພາລະໜ້າທີ່ດ້ວຍເນື້ອທີ່ໃນຮົ່ມກ່ວາ 100.000 m2 ຊື່ງສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຫຼາຍເຫດການງານວາງສະແດງການຄ້າສິລະປະກິລາການເມືອງ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາຢູ່ ຫວຽດນາມ.

  ແລະ ກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ມີ 161 ໂຄງການ, ກິດຈະກຳໄດ້ພ້ອມກັນຈັດພິທິເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ, ໃນນັ້ນມີສະໜາມບິນ ຢາບິນ (ບັກນິງ).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ກະ​ສັດ ພູ​ຖານ ເຫັນ​ດີ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ​ປັບ​ປຸງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ສອງ​ຝ່າຍ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ກະ​ສັດ ພູ​ຖານ ເຫັນ​ດີ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ​ປັບ​ປຸງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ສອງ​ຝ່າຍ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບລະດັບຊາດທີ່ໄດ້ດຳເນີນຢ່າງສົມກຽດຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານ ເລືອງເກື່ອງ ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ກະສັດ ພູຖານ Jigme Khesar Namgyel Wangchuck ໄດ້ດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top