ຂ່າວສານ
ພິທີເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ, ເປີດນຳໃຊ້ 250 ໂຄງການ
ໃນບັນດາໂຄງການ, ກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ເລີ່ມລົງມຶກໍ່ສ້າງ, ເປີດນຳໃຊ້ໃນວັນທີ 19 ສິງຫານີ້ ມີ 59 ໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ; 44 ໂຄງການພົນລະເຮືອນ-ຕົວເມືອງ; 57 ໂຄງການອຸດສາຫະກຳ; 36 ໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຕັກນິກ ແລະ 22 ໂຄງການເຮືອນຢູ່ສັງຄົມ. ໃນຈຳນວນບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການເປີດນຳໃຊ້ໃນວັນທີ 19 ສິງຫາ ມີສູນວາງສະແດງແຫ່ງຊາດ ຊື່ງແມ່ນໂຄງການໃຫ່ຍທີ່ສຸດຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ນອນໃນ Top 10 ກຸ່ມສູນວາງສະແດງໃຫ່ຍທີ່ສຸດໃນໂລກ. ໂດຍໄດ້ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອ ຂອງນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ສູນວາງສະແດງແຫ່ງຊາດມີເນື້ອທີ່ກວ້າງ 900.000 m². ທ່ານນາງ ຫຼີຮວາລຽນ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫ່ຍຝ່າຍບໍລິຫານ ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນງານວາງສະແດງຕະຫຼາດນັດແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ນີ້ແມ່ນສັນຍາລັກຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ, ຂອງປະເທດຊາດ. ສັນຍາລັກນີ້ໄດ້ຮັບການອອກແບບເພື່ອສາມາດເຫັນໄດ້ແຕ່ໄກ, ຈາກເຮືອບິນກໍ່ສາມາດເຫັນຮູບຊົງອັນໃຫ່ຍໂຕມະໂຫຖານນີ້ໄດ້. ນີ້ແມ່ນຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈຂອງຊາວນະຄອນຫຼວງຫຼາຍຄົນ. ກິດຈະກຳແຫ່ງນີ້ ມີຫຼາຍພາລະໜ້າທີ່ດ້ວຍເນື້ອທີ່ໃນຮົ່ມກ່ວາ 100.000 m2 ຊື່ງສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຫຼາຍເຫດການ, ງານວາງສະແດງ, ການຄ້າ, ສິລະປະ, ກິລາ, ການເມືອງ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ແລະ ກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ມີ 161 ໂຄງການ, ກິດຈະກຳໄດ້ພ້ອມກັນຈັດພິທິເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ, ໃນນັ້ນມີສະໜາມບິນ ຢາບິນ (ບັກນິງ).