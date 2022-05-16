ຂ່າວສານ
ພິທີເປີດໂຄງການສວນສາທາລະນະມິດຕະພາບ ລາວ - ຫວຽດນາມ
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 15 ພຶດສະພາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວ້ ແລະ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ພິທີເປີດໂຄງການສວນສາທາລະນະມິດຕະພາບ ລາວ - ຫວຽດນາມ.
ພິທີເປີດໂຄງການສວນສາທາລະນະມິດຕະພາບ ລາວ - ຫວຽດນາມ
ໂຄງການສວນສາທາລະນະມິດຕະພາບ ລາວ - ຫວຽດນາມ ເປັນໂຄງການທີ່ມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຍິ່ງ, ໄດ້ລົງມືກໍ່ສ້າງໃນໂອກາດທີ່ສອງປະເທດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 60 ປີ ແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ແລະ 45 ປີ ແຫ່ງວັນເຊັນສົນທິສັນຍາມິດຕະພາບ ແລະ ຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລາວ. ພັກ ແລະ ລັດ ຫວຽດນາມ, ລາວ ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ - ຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ ເປັນເຈົ້າຂອງໂຄງການ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີເນື້ອທີ່ 3 ເຮັກຕາ, ໄດ້ກໍ່ສ້າງຢູ່ບ້ານດົງໝາກຄາຍ, ເຊິ່ງເປັນເຂດທີ່ໄດ້ວາງແຜນຜັງກາຍເປັນສູນກາງຕົວເມືອງໃຫຍ່ຂອງນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ.
ສວນສາທາລະນະ ມິດຕະພາບ ລາວ - ຫວຽດນາມ ເປັນສັນຍາລັກແຫ່ງນ້ຳໃຈສາມັກຄີແບບພິເສດ, ຄວາມຜູກພັນອັນໝັ້ນແກ່ນລະຫວ່າງພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)