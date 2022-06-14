ຂ່າວສານ
ພິທີເປີດການແຂ່ງຂັນ “ຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດສາຍນພົວພັນພິເສດ ຫວຽດນາມ-ລາວ, ລາວ-ຫວຽດນາມ” ປີ 2022
ພິທີເປີດການແຂ່ງຂັນ “ຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດສາຍພົວພັນພິເສດຫວຽດນາມ-ລາວ, ລາວ-ຫວຽດນາມ” ປີ 2022 ໂດຍຄະນະໂຄສະນາສຶກສາສູນກາງພັກເປັນປະທານ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນເມື່ອຕອນບ່າຍວັນທີ 13 ມິຖຸນາຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດລາວ ປະຈຳຫວຽດນາມ ແສງເພັດ ຮຸ່ງບຸນຍວງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ
ການແຂ່ງຂັນເພື່ອແນ່ໃສ່ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 60 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ (5/9/1962-5/9/2022) ແລະ 45 ປີແຫ່ງວັນເຊັນສົນທິສັນຍາມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ-ລາວ, ລາວ-ຫວຽດນາມ (18/7/1977-18/7/2022). ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານເຈິນຢ້ວານຕຽນ, ຫົວໜ້າບັນນາທິການສື່ເອເລກໂຕນິກພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ, ຮອງຫົວໜ້າປະຈຳຄະນະຈັດຕັ້ງການສອບເສັງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ການແຂ່ງຂັນເພື່ອແນໃສ່ສຶກສາອົບຮົມມູນເຊື້ອການປະຕິວັດ, ເຮັດໃຫ້ ປຊຊ ສອງປະເທດແຕ່ລະຄົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນລຸ້ນໜຸ່ມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ນ້ຳໃຈສາມັກຄີແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ-ລາວ, ລາວ-ຫວຽດນາມ ໃນວິວັດການຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍຊາດ ແລະ ກໍ່ສ້າງສັງຄົມນິຍົມຢູ່ແຕ່ລະປະເທດ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດລາວ ປະຈຳຫວຽດນາມ ແສງເພັດ ຮຸ່ງບຸນຍວງ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ການສອບເສັງຈະໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກ ປຊຊ ທຸກຊັ້ນຄົນ, ນັບແຕ່ຊາວໜຸ່ມຕະຫຼອດຮອດເຍົາວະຊົນ, ຊາວໜຸ່ມ, ຜູ້ອາຍຸສູງ:
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)