ຂ່າວສານ
ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບແຜນການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດສຳເນົາເອກະສານ ຫວຽດນາມ - ລາວ
ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເປັນສັກຂີພິຍານ ພິທີເຊັນ ມີຜູ້ຕາງໜ້າກະຊວງພາຍໃນ, ການນຳກົມເອກະສານ ແລະ ການສຳເນົາແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ, ການນຳກົມເອກະສານ ແຫ່ງຊາດ ລາວ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າການນຳບັນດາຫົວໜ່ວຍຂຶ້ນກັບອົງການເອກະສານສອງປະເທດ. ກ່າວຄຳເຫັນທີພິທີ, ທ່ານນາງ ທອງຈັນ ແກ້ວສີຫອມ, ກົມໜ້າກົມເອກະສານແຫ່ງຊາດ ລາວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສອງກົມຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກນຳກັນເພື່ອສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ສະໜັບສະໜູນແຫຼ່ງງົບປະມານເພື່ອປະຕິບັດບັນດາແຜນການທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນບົດບັນທຶກ.
ໃນປີ 2024, ສອງຝ່າຍຈະເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນການບຳລຸງສ້າງ, ຝືກອົບຮົບພະນັກງານຫ້ອງການຂາເຂົ້າ - ຂາອອກ, ສຳເນົາເອກະສານ ພ້ອມທັງແບ່ງປັນຂໍ້ມູນເອກະສານ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າຂອງເອກະສານທີ່ໄດ້ເກັບຮັກສາຂອງແຕ່ລະປະເທດ.