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ຂ່າວສານ

ພິ​ທີ​ວາ​ງ​ສີ​ລະ​ເລິກ ໂຄງ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ໂຮງ​ງານ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ Lego, ແດນ​ມາກ

ໂຮງງານມີເນື້ອທີ່ກ້ວາງ 44 ແຮັກຕາ ຢູ່ເຂດອຸດສາຫະກຳ VSIP III, ດ້ວຍຍອດເງິນລົງທຶນ 1,3 ຕື້ USD. ນີ້ແມ່ນໂຮງງານແຫ່ງທີ 6 ໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ແມ່ນແຫ່ງທີ 2 ຢູ່ອາຊີ ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ Lego.

ໂຮງງານມີເນື້ອທີ່ກ້ວາງ 44 ແຮັກຕາ ຢູ່ເຂດອຸດສາຫະກຳ VSIP III, ດ້ວຍຍອດເງິນລົງທຶນ 1,3 ຕື້ USD. ນີ້ແມ່ນໂຮງງານແຫ່ງທີ 6 ໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ແມ່ນແຫ່ງທີ 2 ຢູ່ອາຊີ ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ Lego.

    

 

ພິທີວາງສີລະເລິກ ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງງານຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ Lego (ພາບ:  VGP)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 3 ພະຈິກ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຟ້າມບິງມິງ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາຄະນະ, ຂະແໜງການສູນກາງເຂົ້າຮ່ວມພິທີວາງສິລະເລິກ ໂຮງງານຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ Lego (ແດນມາກ) ຢູ່ເຂດອຸດສາຫະກຳ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ III (VSIP III) ຢູ່ແຂວງບິ່ງເຢືອງ, ເຂົ້າຮ່ວມພິທີມີ ອົງມົງກຸດລາຊະກຸມານ Frederik André Henrik Christian, ສະຖານກົງສູນ ແດນມາກປະຈຳ ຫວຽດນາມ.

ໂຮງງານມີເນື້ອທີ່ກ້ວາງ 44 ແຮັກຕາ ຢູ່ເຂດອຸດສາຫະກຳ VSIP III, ດ້ວຍຍອດເງິນລົງທຶນ 1,3 ຕື້ USD. ນີ້ແມ່ນໂຮງງານແຫ່ງທີ 6 ໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ແມ່ນແຫ່ງທີ 2 ຢູ່ອາຊີ ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ Lego. ນີ້ແມ່ນໂຄງການລົງທຶນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຈາກນັກລົງທຶນແດນມາກຢູ່ ຫວຽດນາມ. ຄາດວ່າ, ໂຮງງານຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ Lego ຈະເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວໃນປີ 2024 ແລະ ຈະສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານ ປະມານ 4000 ຄົນ. ນີ້ກໍ່ແມ່ນໂຮງງານທຳອິດໃນເຂດ ອຸດສາຫະກຳ VSIP III ຢູ່ບິ່ງເຢືອງ. ຜູ້ຕາງໜ້າກຸ່ມບໍລິສັດ lego ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ນີ້ກໍ່ແມ່ນໂຮງງານທຳອິດຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ Lego ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຕາມທິດຂຽວ, ຍືນຍົງ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍປອດອາຍພິດກາກບອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊັກຖາມລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊັກຖາມລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ

ເນື້ອໃນການຊັກຖາມສຳລັບທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ ລວມມີ: ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງລັດ, ສ້າງລັດຖະບານດີຈີຕອນ, ອຳນາດການປົກຄອງດີຈີຕອນ.
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