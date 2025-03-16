Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ພິ​ທີ​ປຸກ​ລະ​ດົມ​ກະ​ກຽມ​ສັບ​ປະ​ດາສຸດຍອດ APEC 2027

ຕອນບ່າຍວັນທີ 24 ມີນາ, ຢູ່ນະຄອນ ຝູກວັກ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ກຽນຢາງ ໄດ້ຈັດພິທີປຸກລະດົມກະກຽມສັບປະດາສຸດຍອດເວທີປາໄສຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ 2027 (APEC).
ພິທີປຸກລະດົມກະກຽມສັບປະດາສຸດຍອດ APEC 2027

ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳໃນພິທີປຸກລະດົມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ສະເໜີໃຫ້ການນຳແຂວງ ກຽນຢາງ, ນະຄອນ ຝູກວັກ ແລະ ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ ສ້າງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນຳຈັດຕັ້ງສັບປະດາສຸດຍອດ APEC 2027 ຢ່າງວ່ອງໄວ; ປະຕິບັດວຽກງານກະກຽມລົງທຶນ, ບຸກເບີກພື້ນທີ່, ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບໃຫ້ບັນດາໂຄງການຮັບໃຊ້ APEC ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ; ຍູ້ແຮງວຽກງານສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ດຶງດູດບັນດານັກລົງທຶນຍຸດທະສາດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນເຂົ້າຮ່ວມບັນດາໂຄງການພື້ນຖານໂຄງການການບໍລິການຮັບໃຊ້ APEC 2027 ແລະ ໃນໄລຍະຍາວແມ່ນຮັບໃຊ້ວິວັດທະນາການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງ ຝຸກວັກ.

ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ສັບປະດາສຸດຍອດ APEC 2027, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ແຂວງ ກຽນຢາງ ໄດ້ສຳເລັດການສຳຫຼວດກວດຄືນບັນຊີລາຍຊື່ບັນດາໂຄງການ, ກິດຈະກຳຈຸດສຸມຮັບໃຊ້ APEC.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂ​ງານ​ບຸນ ດອກ​ບານ ດ້ຽ​ນ​ບຽນ ປີ 2025

ໄຂ​ງານ​ບຸນ ດອກ​ບານ ດ້ຽ​ນ​ບຽນ ປີ 2025

ພິທີໄຂໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນດ້ວຍລາຍການສະແດງສິລະປະ ທີ່ແກ່ຍາວເປັນເວລາ 90 ນາທີ, ປະສົມປະສານຢ່າງກົມກ່ຽວລະຫວ່າງລັກສະນະປະເພນີກັບທັນສະໄໝ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈຸດວັດທະນະທຳ ແລະ ຈິດໃຈບໍ່ຍອມຈຳນົນຂອງຊາວ ດ້ຽນບຽນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top