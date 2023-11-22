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ຂ່າວສານ

ພິ​ທີ​ປະ​ດັບຫຼຽນ​​ໄຊ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ສ​ປ​ປ.ລາວ

ວັນທີ 22 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍດ ສູນກາງສະພາກາແດງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີຮັບຫຼຽນໄຊມິດຕະພາບ ຈາກລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ.ລາວ. ການເຄື່ອນໄຫວຖືກດຳເນີນເນື່ອງໃນໂອກາດອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດລາວ ມາຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະພາກາແດງ ແລະ ຊິກວົງເດືອນແດງສາກົນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ຄັ້ງທີ 11 ຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ການປະດັບຫຼຽນໄຊໃຫ້ແກ່ສະພາກາແດງແຂວງ ແທັງຮວ໊າ (ພາບ: Dieu Hong)

ທີ່ພິທີ, ທ່ານ ພູທອນ ເມືອງປາກ, ປະທານອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ປະດັບຫຼຽນໄຊມິດຕະພາບໃຫ້ແກ່ 03 ໝູ່ຄະນະ: ຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດ ແລະ ພັດທະນາ ສູນກາງສະພາກາແດງ ຫວຽດນາມ, ສະພາກາແດງແຂວງ ແທັງຮວ໊າ ແລະ ສະພາກາແດງແຂວງ ກອນຕູມ. ທ່ານພູທອນ ເມືອງປາກ ກ່າວວ່າ:

 
 

ຕາງໜ້າໃຫ້ບັນດາໝູ່ຄະນະທີ່ໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊຄັ້ງນີ້, ທ່ານ ຫງວຽນກວັກແທັງ, ປະທານສະພາກາແດງ ແຂວງ ແທັງຮວ໊າ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຂອງຂວັນອັນສູງສົ່ງ ເຊິ່ງລັດຖະບານ ລາວ ມອບໃຫ້ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ, ຫົວໜ່ວຍຕ່າງໆນັ້ນ ແມ່ນການລະດົມກຳລັງໃຈຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ, ແມ່ນການຮັບຮູ້ທີ່ສຳຄັນສຳລັບຄວາມມານະພະຍາຍາມສູ້ຊົນຂອງໝູ່ຄະນະ, ສ່ວນບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການເຊີດຊູໃນວຽກງານສະພາກາແດງ, ການເຄື່ອນໄຫວມະນຸດສະທຳສາກົນ:

“ພວກຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດ ລາວ ແລະ ສູນກາງສະພາກາແດງ ຫວຽດນາມ ສຳລັບຂອງຂວັນອັນສູງສົ່ງນີ້. ພວກຂ້າພະເຈົ້າຂໍໝັ້ນໝາຍວ່າ ຈະເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນຈັດຕັ້ງ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວມະນຸດສະທຳສາກົນໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອີກ, ປະກອບສ່ວນພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ຄວາມສະໜິດຕິດພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດກວ່າອີກ”.

ບັນດາຜູ້ແທນຖ່າຍຮູບເປັນທີ່ລະນຶກທີ່ພິທີ (ພາບ: Dieu Hong)

ໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາ, ຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດ ແລະ ພັດທະນາ ສູນກາງສະພາກາແດງ ຫວຽດນາມ, ສະພາກາແດງແຂວງ ແທັງຮວ໊າ ແລະ ສະພາກາແດງແຂວງ ກອນຕູມ ໄດ້ມີຫຼາຍຄວາມມານະພະຍາຍາມທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືມິດຕະພາບ ລະຫວ່າງອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດ ລາວ ກັບສະພາກາແດງບັນດາແຂວງຢູ່ເຂດຊາຍແດນລາວ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວກໍ່ສ້າງ, ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານອົງການກາແດງ ລາວ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບການເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບ, ກວດ, ປິ່ນປົວພະຍາດ, ແຈກຢາຍຢຸກຢາໂດຍບໍ່ເກັບຄ່າ, ການໜູນຊ່ວຍວິທີຫາເງິນລ້ຽງຊີບ ແລະ ວຽກງານສັງຄົມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຍາມ​ໃດ​ກໍ​ຖື​ເປັນ​ສຳ​ຄັນ ແລະ ໃຫ້​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ສູງ​ສຸດ​ແກ່​ການ​ເພີ່ມ​ພູນ​ຄູນ​ສ້າງ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ຫວຽດ​ນາມ ຍາມ​ໃດ​ກໍ​ຖື​ເປັນ​ສຳ​ຄັນ ແລະ ໃຫ້​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ສູງ​ສຸດ​ແກ່​ການ​ເພີ່ມ​ພູນ​ຄູນ​ສ້າງ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ຫວຽດນາມ ຍາມໃດຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ໃຫ້ບຸລິມະສິດສູງສຸດໃຫ້ແກ່ວຽກງານເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ.
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