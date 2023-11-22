ຂ່າວສານ
ພິທີປະດັບຫຼຽນໄຊມິດຕະພາບຂອງລັດຖະບານ ສປປ.ລາວ
ທີ່ພິທີ, ທ່ານ ພູທອນ ເມືອງປາກ, ປະທານອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ປະດັບຫຼຽນໄຊມິດຕະພາບໃຫ້ແກ່ 03 ໝູ່ຄະນະ: ຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດ ແລະ ພັດທະນາ ສູນກາງສະພາກາແດງ ຫວຽດນາມ, ສະພາກາແດງແຂວງ ແທັງຮວ໊າ ແລະ ສະພາກາແດງແຂວງ ກອນຕູມ. ທ່ານພູທອນ ເມືອງປາກ ກ່າວວ່າ:
ຕາງໜ້າໃຫ້ບັນດາໝູ່ຄະນະທີ່ໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊຄັ້ງນີ້, ທ່ານ ຫງວຽນກວັກແທັງ, ປະທານສະພາກາແດງ ແຂວງ ແທັງຮວ໊າ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຂອງຂວັນອັນສູງສົ່ງ ເຊິ່ງລັດຖະບານ ລາວ ມອບໃຫ້ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ, ຫົວໜ່ວຍຕ່າງໆນັ້ນ ແມ່ນການລະດົມກຳລັງໃຈຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ, ແມ່ນການຮັບຮູ້ທີ່ສຳຄັນສຳລັບຄວາມມານະພະຍາຍາມສູ້ຊົນຂອງໝູ່ຄະນະ, ສ່ວນບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການເຊີດຊູໃນວຽກງານສະພາກາແດງ, ການເຄື່ອນໄຫວມະນຸດສະທຳສາກົນ:
“ພວກຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດ ລາວ ແລະ ສູນກາງສະພາກາແດງ ຫວຽດນາມ ສຳລັບຂອງຂວັນອັນສູງສົ່ງນີ້. ພວກຂ້າພະເຈົ້າຂໍໝັ້ນໝາຍວ່າ ຈະເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນຈັດຕັ້ງ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວມະນຸດສະທຳສາກົນໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອີກ, ປະກອບສ່ວນພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ຄວາມສະໜິດຕິດພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດກວ່າອີກ”.
ໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາ, ຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດ ແລະ ພັດທະນາ ສູນກາງສະພາກາແດງ ຫວຽດນາມ, ສະພາກາແດງແຂວງ ແທັງຮວ໊າ ແລະ ສະພາກາແດງແຂວງ ກອນຕູມ ໄດ້ມີຫຼາຍຄວາມມານະພະຍາຍາມທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືມິດຕະພາບ ລະຫວ່າງອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດ ລາວ ກັບສະພາກາແດງບັນດາແຂວງຢູ່ເຂດຊາຍແດນລາວ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວກໍ່ສ້າງ, ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານອົງການກາແດງ ລາວ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບການເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບ, ກວດ, ປິ່ນປົວພະຍາດ, ແຈກຢາຍຢຸກຢາໂດຍບໍ່ເກັບຄ່າ, ການໜູນຊ່ວຍວິທີຫາເງິນລ້ຽງຊີບ ແລະ ວຽກງານສັງຄົມ.