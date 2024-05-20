ຂ່າວສານ ພິທີປະກາດຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເຂດທ່ອງທ່ຽວລະດັບຊາດ ໂມກເຈົາ 20/05/2024 ຕອນຄ່ຳວັນທີ 18 ພຶດສະພາ, ຢູ່ເທດສະບານ ໂມກເຈົາ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ເຊີນລາ ໄດ້ຈັດພິທີປະກາດຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຮັບຮອງເຂດທ່ອງທ່ຽວລະດັບຊາດ ໂມກເຈົາ. ພິທີປະກາດຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເຂດທ່ອງທ່ຽວລະດັບຊາດ ໂມກເຈົາ (ພາບ: toquoc.vn)ເຂດທ່ອງທ່ຽວລະດັບຊາດ ໂມກເຈົາ ແມ່ນສະຖານທີ່ມີຊື່ສຽງກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວພັກຜ່ອນບຳລຸງສຸຂະພາບຢູ່ ຫວຽດນາມ. ຢູ່ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ມີແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທ່ອງທ່ຽວທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ອຸດົມສົມບູນ, ດູດດື່ມທັງດ້ານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດການທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທຳ, ທັດສະນີຍະພາບທີ່ສວຍສົດງົດງາມ, ໃຫຍ່ໂຕມະໂຫຖານ. ສອງປີລຽນຕິດ (2022 ແລະ 2023), ເຂດທ່ອງທ່ຽວລະດັບຊາດ ໂມກເຈົາ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຈາກ ອົງການຈັດລາງວັນທ່ອງທ່ຽວລະດັບໂລກ World Travel Awards ວ່າ “ເປັນຈຸດນັດພົບແຫ່ງທຳມະຊາດແຖວໜ້າໂລກ”. ເລື່ອງຮັບຮອງເອົາເຂດທ່ອງທ່ຽວລະດັບຊາດ ໂມກເຈົາ ນັ້ນ ແມ່ນພື້ນຖານດ້ານນິຕິກຳເພື່ອຂຸດຄົ້ນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າໄດ້ປຽບກ່ຽວກັບທີ່ຕັ້ງພູມີສາດ, ຊັບພະຍາກອນການທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວດ້ານວັດທະນະທຳ ຂອງເຂດທ່ອງທ່ຽວລະດັບຊາດນີ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດການທ່ອງທ່ຽວເວົ້າສະເພາະ, ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມເວົ້າລວມຂອງແຂວງ ເຊີນລາ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)