ຂ່າວສານ

ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ຢ່າງ​ສົມ​ກຽດເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ ລາ​ຊະ​ອາ​ນາ​ຈັກ ກຳ​ປູ​ເຈຍ

ການຢ້ຽມຢາມ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບຄວາມຄາດຫວັງຈະສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸ, ເປີດໄລຍະໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ ດ້ວຍຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ລະດັບສູງກວ່າ, ການຮ່ວມມືໃນຂອບເຂດ ແລະ ລະດັບທີ່ເລິກເຊິ່ງກ້ວາງຂວາງກວ່າອີກ, ມີຄວາມສະໜິດຕິດພັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກວ່າອີກ.
ທ່ານ Samdech Techo Hun Sen ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມຢ່າງອົບອຸ່ນ.

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ກຸມພາ, ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ, ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງ ພະບາດສົມເດັດພະບໍລົມມະນຽດກຳປູເຈຍ Norodom Sihamoni.

ພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຢ່າງເປັນທາງການ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ກຸມພາ, ຢູ່ພະລາຊາວັງ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ Samdech Techo Hun Sen. ເຂົ້າຮ່ວມພິທີຕ້ອນຮັບມີທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເປັນ​ປະ​ທານ​ຮ່ວມ​ການ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ຜູ້​ນຳ​ໜ້າ​ຂອງ​ສາມ​ພັກ ຫວຽດ​ນາມ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ - ລາວ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເປັນ​ປະ​ທານ​ຮ່ວມ​ການ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ຜູ້​ນຳ​ໜ້າ​ຂອງ​ສາມ​ພັກ ຫວຽດ​ນາມ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ - ລາວ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 06 ກຸມພາ, ຢູ່ສຳນັກງານພັກປະຊາຊົນກຳປູເຈຍ (CPP) ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ, ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ພ້ອມດ້ວຍທ່ານ Hun Sen ປະທານພັກ CPP ແລະ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມການພົບປະລະຫວ່າງຜູ້ນຳໜ້າຂອງສາມພັກ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ - ລາວ.
