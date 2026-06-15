ຂ່າວສານ
ພິທີໄຂ World Cup 2026: 3 ສີສັນເຕັມໄປດ້ວຍພາກພື້ນ ອາເມລິກາ ເໜືອ
ພິທີໄຂຮອບຊິງຊະນະເລີດງານແຂ່ງຂັນກິລາບານເຕະໂລກ 2026 (FIFA World Cup 2026) ແມ່ນເຫດການປະຫວັດສາດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ເມື່ອເປັນຄັ້ງທຳອິດງານແຂ່ງຂັນໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ 3 ປະເທດ (ເມັກຊີໂກ, ການາດາ ແລະ ອາເມລິກາ) ແລະ 3 ພິທີເປີດສາດສະເພາະຢູ່ແຕ່ລະປະເທດເພື່ອຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນວັນບຸນບານເຕະໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກນີ້.
ພິທີໄຂ FIFA World Cup 2026 ທຳອິດໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນທ່ຽງວັນທີ 11 ມິຖຸນາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ - ຮຸ່ງເຊົ້າວັນທີ 12 ມິຖຸນາ ຕາມເວລາ ຮ່າໂນ້ຍ), ຢູ່ສະໜາມກິລາ Azteca ຢູ່ ເມັກຊີໂກ ຊີຕີ (ເມັກຊີໂກ). ພິທີໄຂບໍ່ພຽງແຕ່ເປີດສາກໃຫ້ການແຂ່ງຂັນທີ່ເຕົ້າໂຮມ 46 ທິມແຫ່ງຊາດເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງສ້າງຂີດໝາຍຍ້ອນ ເມັກຊີໂກ ໄດ້ເລືອກເອົາເລື່ອງລາວເພື່ອເລົ່າເລື່ອງປະເທດຕົນຜ່ານສຽງດົນຕີ, ສິລະປະ ແລະ ບັນດາຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ.
ຕໍ່ຈາກພິທີໄຂຢູ່ ເມັກຊີໂກ ຊີຕີ, ວັນທີ 13 ມິຖຸນາ, ການາດາ ໄດ້ຈັດພິທີໄຂຕໍ່ໄປ ຢູ່ສະໜາມກິລາ BMO Field, Toronto. ຈຸດພົ້ນເດັນຂອງພິທີໄຂລວມມີຮູບຈຳລອງຂັນຄຳໂລກ, ຕາງໜ້າໃຫ້ຄວາມປອງດອງຂອງປະຊາຄົມເຂົ້າເມືອງ ສ້າງເປັນປະເທດ ການາດາ ທັນສະໄໝ.
ສຸດທ້າຍແມ່ນພິທີໄຂຢູ່ ອາເມລິກາ, ໄດ້ຈັດຢູ່ສະໜາມກິລາ SoFi ຢູ່ Los Angeles (ລັດ California). ພິທີໄຂຢູ່ ອາເມລິກາ ໄດ້ອອກແບບຕາມຫົວຂໍ້: ງານສະແດງດົນຕີ ແລະ ແສງສີແບບ Hollywood.
World Cup 2026 ແຕ່ຍາວເປັນເວລາກວ່າ 1 ເດືອນ ກ່ອນທີ່ຈະອັດລົງດ້ວຍການແຂ່ງຂັນຮອບຊິງຊະນະເລີດຢູ່ New York - New Jersey, ໃນວັນທີ 19 ມິຖຸນາ.