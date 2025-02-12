ຂ່າວສານ
ພິທີໄຂງານບຸນເປີດກາປະທັບ ແລະ ພິທີແຈກຢ່າຍທັນຍາຫານພະອໍລະຫັນ ດຶກແທັງເຈິ່ນ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 11 ກຸມພາ, ຢູ່ແຂວງ ຮ່ານາມ ໄດ້ຈັດພິທີແຈກຢ່າຍທັນຍາຫານພະອໍລະຫັນ ດຶກແທັງເຈິ່ນ ຢູ່ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານແຫ່ງຊາດພິເສດວິຫານ ເຈິ່ນເທືອງ, ຕາແສງ ເຈິ່ນຮືງດ້າວ, ເມືອງ ລີເຍີນ. ພິທີແຈກຢ່າຍທັນຍາຫານໄດ້ກາຍເປັນຈຸດຄວາມງາມທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ເຊີດຊູບັນດານັກວິລະຊົນມີຄຸນງາມຄວາມດີໃນການສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ, ພ້ອມກັນນັ້ນ, ແຜ່ຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າປະຫວັດສາດຂອງຊາດ; ຕັດເຕືອນໃຫ້ລຸນຄົນຕໍ່ໄປຈົ່ງເຄົາລົບອະດີດຕະການ, ສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຕໍ່ບັນພະບຸລຸດ. ພິທີແຈກຢ່າຍທັນຍາຫານພະອໍລະຫັນ ດຶກແທັງເຈິ່ນ, ຢູ່ວິຫານ ເຈິ່ນເທືອງ ໄດ້ເລີ່ມຈັດຂຶ້ນແຕ່ເວລາ 23 ໂມງຂອງວັນທີ 11 ກຸມພາ ຫາເວລາ 17 ໂມງວັນທີ 12 ກຸມພາ.
ແລະກໍ່ໃນຕອນຄ່ຳວັນດຽວກັນ, ພິທີເປີດກາປະທັບວິຫານ ເຈິ່ນ, ລະດູບານໃໝ່ປິມະເສັງ 2025 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທຳ ວິຫານ ເຈິ່ນ - ວັດ ທາບ, ບ້ານ ໂລກເວື້ອງ, ນະຄອນ ນາມດິ້ງ, ແຂວງ ນາມດິ້ງ. ນີ້ແມ່ນ ປະເພນີມາແຕ່ດົນນານຢູ່ ຫໍບູຊາ ຕຽນ ສະໄໝລາດຊະວົງ ເຈິ່ນ, ດ້ວຍຄວາມໝາຍວັດທະນະທຳມະນຸດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ, ຂໍໃຫ້ປະເທດຊາດມີຄວາມສະຫງົບ, ປະຊາຊົນຢູ່ເຢັນເປັນສຸກ. ປະເພນີດັ່ງກ່າວ ບໍ່ພຽງແຕ່ປະກອບສ່ວນອະນຸລັກຮັກສາ, ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຄຸນຄ່າຂອງມໍລະດົກວັດທະນະທຳເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນຫຼັກສິນນຳ “ກິນເຂົ້າຄິດຮອດຄຸນນາ, ກິນປາຄິດຮອດຄຸນນ້ຳ” ຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ ອີກດ້ວຍ.