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ຂ່າວສານ

ພິທີໄຂງານບຸນເປີດກາປະທັບ ແລະ ພິທີແຈກຢ່າຍທັນຍາຫານພະອໍລະຫັນ ດຶກແທັງເຈິ່ນ

ພິທີແຈກຢ່າຍທັນຍາຫານໄດ້ກາຍເປັນຈຸດຄວາມງາມທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ເຊີດຊູບັນດານັກວິລະຊົນມີຄຸນງາມຄວາມດີໃນການສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ
ແຈກຢ່າຍທັນຍາຫານພະອໍລະຫັນ ດຶກແທັງເຈິ່ນ (ພາບເອກະສານ: TTXVN)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 11 ກຸມພາ, ຢູ່ແຂວງ ຮ່ານາມ ໄດ້ຈັດພິທີແຈກຢ່າຍທັນຍາຫານພະອໍລະຫັນ ດຶກແທັງເຈິ່ນ ຢູ່ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານແຫ່ງຊາດພິເສດວິຫານ ເຈິ່ນເທືອງ, ຕາແສງ ເຈິ່ນຮືງດ້າວ, ເມືອງ ລີເຍີນ. ພິທີແຈກຢ່າຍທັນຍາຫານໄດ້ກາຍເປັນຈຸດຄວາມງາມທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ເຊີດຊູບັນດານັກວິລະຊົນມີຄຸນງາມຄວາມດີໃນການສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ, ພ້ອມກັນນັ້ນ, ແຜ່ຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າປະຫວັດສາດຂອງຊາດ; ຕັດເຕືອນໃຫ້ລຸນຄົນຕໍ່ໄປຈົ່ງເຄົາລົບອະດີດຕະການ, ສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຕໍ່ບັນພະບຸລຸດ. ພິທີແຈກຢ່າຍທັນຍາຫານພະອໍລະຫັນ ດຶກແທັງເຈິ່ນ, ຢູ່ວິຫານ ເຈິ່ນເທືອງ ໄດ້ເລີ່ມຈັດຂຶ້ນແຕ່ເວລາ 23 ໂມງຂອງວັນທີ 11 ກຸມພາ ຫາເວລາ 17 ໂມງວັນທີ 12 ກຸມພາ.

ແລະກໍ່ໃນຕອນຄ່ຳວັນດຽວກັນ, ພິທີເປີດກາປະທັບວິຫານ ເຈິ່ນ, ລະດູບານໃໝ່ປິມະເສັງ 2025 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທຳ ວິຫານ ເຈິ່ນ - ວັດ ທາບ, ບ້ານ ໂລກເວື້ອງ, ນະຄອນ ນາມດິ້ງ, ແຂວງ ນາມດິ້ງ. ນີ້ແມ່ນ ປະເພນີມາແຕ່ດົນນານຢູ່ ຫໍບູຊາ ຕຽນ ສະໄໝລາດຊະວົງ ເຈິ່ນ, ດ້ວຍຄວາມໝາຍວັດທະນະທຳມະນຸດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ, ຂໍໃຫ້ປະເທດຊາດມີຄວາມສະຫງົບ, ປະຊາຊົນຢູ່ເຢັນເປັນສຸກ. ປະເພນີດັ່ງກ່າວ ບໍ່ພຽງແຕ່ປະກອບສ່ວນອະນຸລັກຮັກສາ, ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຄຸນຄ່າຂອງມໍລະດົກວັດທະນະທຳເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນຫຼັກສິນນຳ “ກິນເຂົ້າຄິດຮອດຄຸນນາ, ກິນປາຄິດຮອດຄຸນນ້ຳ” ຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ ອີກດ້ວຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຕັດ​ສິນ​ຫຼາຍ​ບັນ​ຫາ​ຮີບ​ດ່ວນ, ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ຄວາມ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຕ້ອງ​ການ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຊາດ

ຕັດ​ສິນ​ຫຼາຍ​ບັນ​ຫາ​ຮີບ​ດ່ວນ, ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ຄວາມ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຕ້ອງ​ການ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຊາດ

ກອງປະຊຸມວິສາມັນຄັ້ງທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ (ດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 12 – 19 ກຸມພາ), ສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາ, ຕັດສິນຫຼາຍບັນຫາຮີບດ່ວນເພື່ອຮັບໃຊ້ການປະຕິວັດສັບຊ້ອນ, ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງກົງຈັກ ໃຫ້ກະທັດລັດລົງ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສູງສຸດຂອງປະເທດຊາດໃນສັງກາດໃໝ່, ພ້ອມກັນນັ້ນແມ່ນການແກ້ໄຂບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຂັດຢ່າງທັນການເພື່ອຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ບັນດາກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພິເສດສຳລັບບາງໂຄງການ, ກິດຈະກຳສຳຄັນຂອງຊາດ.
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