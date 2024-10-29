ຂ່າວສານ
ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ “70 ປີແຫ່ງວັນຕ້ອນຮັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ພະນັກງານ, ນັກຮົບ, ນັກຮຽນທາງພາກໃຕ້ ມາເຕົ້າໂຮມຢູ່ພາກເໜືອ”
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 27 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນ ເຊິມເຊີນ, ແຂວງ ແທັງຮວາ, ໄດ້ຈັດພິທີ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ “70 ປີແຫ່ງວັນຕ້ອນຮັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ພະນັກງານ, ນັກຮົບ, ນັກຮຽນທາງພາກໃຕ້ ມາເຕົ້າໂຮມຢູ່ພາກເໜືອ” ແລະ ລາຍການສະແດງສິລະປະດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ບ້ານເກີດເມືອງນອນ ແທັງຮວາ - ນ້ຳໃຈຜູກພັນພາກເໜືອ - ຄວາມຮັກແພງພາກໃຕ້”. ເຂົ້າຮ່ວມພິທີມີຜູ້ແທນເຊິ່ງເປັນພະນັກງານ, ນັກຮົບ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ນັກຮຽນທາງພາກໃຕ້ປະມານ 2.700 ຄົນ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ, ທ່ານ ຫງວຽນຈ້ອງເຫງີ້ຍ, ຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາສຶກສາສູນກາງພັກ, ເນັ້ນໜັກວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ແມ່ນສັນຍາລັກຂອງຈິດໃຈມະຫາສາມັກຄີແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ແມ່ນກຳລັງແຮງປະຫວັດສາດ ເພື່ອນຳປະເທດກ້າວຂຶ້ນໃນຍຸກສະໄໝປະຈຸບັນ.
“ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ພວກເຮົາຕ້ອງສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມື, ຄວາມສະໜິດຕິດພັນຢ່າງສະໜິດແໜ້ນ, ມີປະສິດທິຜົນໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອີກ. ໃນສົງຄາມພວກເຮົາໄດ້ແບ່ງກິນ, ແບ່ງນຸ່ງ, ໃນສະໄໝສັນຕິພາບພວກເຮົາຕ້ອງຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ, ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນຢ່າງສຸດຂີດ, ໜູນຊ່ວຍເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນເພື່ອ ຫວຽດນາມ ສັນຕິພາບ, ເອກະລາດ, ປະຊາທິປະໄຕ, ຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ, ວັດທະນາຖາວອນ, ມີຄວາມຜາສຸກ, ພັດທະນາ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງ”.