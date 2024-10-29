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ຂ່າວສານ

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ “70 ປີແຫ່ງວັນຕ້ອນຮັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ພະນັກງານ, ນັກຮົບ, ນັກຮຽນທາງພາກໃຕ້ ມາເຕົ້າໂຮມຢູ່ພາກເໜືອ”

ເຂົ້າຮ່ວມພິທີມີຜູ້ແທນເຊິ່ງເປັນພະນັກງານ, ນັກຮົບ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ນັກຮຽນທາງພາກໃຕ້ປະມານ 2.700 ຄົນ.
(ທີ່ພິທີ)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 27 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນ ເຊິມເຊີນ, ແຂວງ ແທັງຮວາ, ໄດ້ຈັດພິທີ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ “70 ປີແຫ່ງວັນຕ້ອນຮັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ພະນັກງານ, ນັກຮົບ, ນັກຮຽນທາງພາກໃຕ້ ມາເຕົ້າໂຮມຢູ່ພາກເໜືອ” ແລະ ລາຍການສະແດງສິລະປະດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ບ້ານເກີດເມືອງນອນ ແທັງຮວາ - ນ້ຳໃຈຜູກພັນພາກເໜືອ - ຄວາມຮັກແພງພາກໃຕ້”. ເຂົ້າຮ່ວມພິທີມີຜູ້ແທນເຊິ່ງເປັນພະນັກງານ, ນັກຮົບ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ນັກຮຽນທາງພາກໃຕ້ປະມານ 2.700 ຄົນ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ, ທ່ານ ຫງວຽນຈ້ອງເຫງີ້ຍ, ຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາສຶກສາສູນກາງພັກ, ເນັ້ນໜັກວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ແມ່ນສັນຍາລັກຂອງຈິດໃຈມະຫາສາມັກຄີແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ແມ່ນກຳລັງແຮງປະຫວັດສາດ ເພື່ອນຳປະເທດກ້າວຂຶ້ນໃນຍຸກສະໄໝປະຈຸບັນ.

“ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ພວກເຮົາຕ້ອງສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມື, ຄວາມສະໜິດຕິດພັນຢ່າງສະໜິດແໜ້ນ, ມີປະສິດທິຜົນໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອີກ. ໃນສົງຄາມພວກເຮົາໄດ້ແບ່ງກິນ, ແບ່ງນຸ່ງ, ໃນສະໄໝສັນຕິພາບພວກເຮົາຕ້ອງຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ, ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນຢ່າງສຸດຂີດ, ໜູນຊ່ວຍເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນເພື່ອ ຫວຽດນາມ ສັນຕິພາບ, ເອກະລາດ, ປະຊາທິປະໄຕ, ຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ, ວັດທະນາຖາວອນ, ມີຄວາມຜາສຸກ, ພັດທະນາ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເຂົ້າ​ຮ​່ວມ​ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 75 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ມູນ​ເຊື້ອຂອງ ຄະ​ນະ​ພົ​ວ​ພັນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສູນ​ກາງ​ພັກ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເຂົ້າ​ຮ​່ວມ​ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 75 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ມູນ​ເຊື້ອຂອງ ຄະ​ນະ​ພົ​ວ​ພັນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສູນ​ກາງ​ພັກ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກກອມມູນູດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 75 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອຂອງຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດ ສູນກາງພັກ (01/11/1949 - 01/11/2024).
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