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ຂ່າວສານ

ພິທີສວດມົນພາວະນາເຖິງດວງວິນຍານບັນດານັກຮົບວິລະຊົນທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດກອງຮ່ວມສຳພັນສູ້ຮົບ ລາວ - ຫວຽດນາມ

ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ ວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີສວດມົນພາວະນາໄວ້ອາໄລເຖິງດວງວິນຍານບັນດານັກຮົບວິລະຊົນກອງຮ່ວມສຳພັນສູ້ຮົບ ລາວ - ຫວຽດນາມ ທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດໃນບັ້ນຮົບໄຊຊະນະຢູ່ບ້ານເກີນເມື່ອປີ 1946.
  ພິທີໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ເຂດອະນຸສາວາລີນັກຮົບວິລະຊົນທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດຮ່ວມສຳພັນສູ້ຮົບ ລາວ- ຫວຽດນາມ  
ເພື່ອຊາດຮ່ວມສຳພັນສູ້ຮົບ ລາວ- ຫວຽດນາມ ຢູ່ບ້ານເກີນ, ເມືອງ ທຸລະຄົມ, ແຂວງ ວຽງຈັນ, ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ ວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີສວດມົນພາວະນາໄວ້ອາໄລເຖິງດວງວິນຍານບັນດານັກຮົບວິລະຊົນກອງຮ່ວມສຳພັນສູ້ຮົບ ລາວ - ຫວຽດນາມ ທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດໃນບັ້ນຮົບໄຊຊະນະຢູ່ບ້ານເກີນເມື່ອປີ 1946. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານ ທອງສະຫວັນ ວົງສຳພັນ, ຮອງເລຂາພັກແຂວງ ວຽງຈັນ ເນັ້ນໜັກວ່າ ພິທີດັ່ງກ່າວແມ່ນໂອກາດເພື່ອສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ການເສຍສະຫຼະຊີວິດຂອງບັນດານັກຮົບວິລະຊົນຂອງສອງປະເທດ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນ, ພິເສດແມ່ນລຸ້ນໜຸ່ມສອງປະເທດ, ເຂົ້າໃຈແຈ້ງກ່ວາກ່ຽວກັບການຮ່ວມສຳພັນສູ້ຮົບ, ນ້ຳໃຈສາມັກຄີແບບພິເສດລະຫວ່າງສອງປະເທດ ລາວ - ຫວຽດນາມ ອ້າຍນ້ອງ.

ອານຸສາວາລີນັກຮົບວິລະຊົນທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດກອງຮ່ວມສຳພັນສູ້ຮົບ ລາວ - ຫວຽດນາມໄດ້ກໍ່ສ້າງສຳເລັດປີ 2011. ຢູ່ເຂດນີ້, ວັນທີ 20 ມັງກອນ 1946, ກອງຮ່ວມສຳພັນສູ້ຮົບ ລາວ - ຫວຽດນາມ ໄດ້ດັບສູນຖານທີ່ໝັ້ນບ້ານເກີນ (ເມືອງ ທຸລະຄົມ), ຂອງລ່າເມືອງຂຶ້ນ ຝລັ່ງ. ນີ້ແມ່ນໄຊຊະນະມີຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ເປັນຂີດໝາຍພົ້ນເດັ່ນໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືຂອງກອງຮ່ວມສຳພັນສູ້ຮົບ ລາວ - ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຕົ້ນຂອງການປະຕິວັດປົດປ່ອຍຊາດ, ຮັກສາກຳລັງປະຕິວັດຕໍ່ສູ້ຍາວນານ ເພື່ອມຸ່ງໄປເຖິງໄຊຊະນະຢ່າງສົມບູນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປີ 2023, ຫວຽດ​ນາມ ວາງ​ຄາດ​ໝາຍ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສາ​ກົນ 8 ລ້ານ​ເທື່ອ​ຄົນ

ປີ 2023, ຫວຽດ​ນາມ ວາງ​ຄາດ​ໝາຍ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສາ​ກົນ 8 ລ້ານ​ເທື່ອ​ຄົນ

ປີ 2023, ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ວາງຄາດໝາຍສູ້ຊົນຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວ 110 ລ້ານຄົນ, ໃນນັ້ນ ແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນປະມານ 8 ລ້ານເທື່ອຄົນ.
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