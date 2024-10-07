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ຂ່າວສານ

ພິທີຕ້ອນຮັບເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມຢ້ຽມຢາມ ສ.ຝລັ່ງຢ່າງເປັນທາງການ

ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຈະພົບກັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຝລັ່ງ, ຕ້ອນຮັບທ່ານເລຂາທິການທົ່ວປະເທດຂອງພັກກອມມູນິດ ຝລັ່ງ, ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຝລັ່ງ - ຫວຽດນາມ, ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານ Emmanuel Macron ປະທານາທາບໍດີ ຝລັ່ງ.
ພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ (ພາບ: TTXVN)
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 7 ຕຸລາ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໃນການເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມ ສ.ຝລັ່ງ ຢ່າງເປັນທາງການ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດຕາມພິທີລະດັບຊາດ ຢູ່ວັງ Invalides ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ ໂດຍທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຝລັ່ງ Sébastien Lecornu ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບ. ຕາມແຜນການແລ້ວ, ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຈະພົບກັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຝລັ່ງ, ຕ້ອນຮັບທ່ານເລຂາທິການທົ່ວປະເທດຂອງພັກກອມມູນິດ ຝລັ່ງ, ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຝລັ່ງ - ຫວຽດນາມ, ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານ Emmanuel Macron ປະທານາທາບໍດີ ຝລັ່ງ ແລະ ເປັນສັກຂີພິຍານ ພິທີມອບຮັບເອກະສານຮ່ວມມືສະບັບຕ່າງໆ; ຢ້ຽມຢາມສຳນັກງານ ແລະ ເຮັດວຽກກັບຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ອົງການການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ຂອງ ສປຊ (UNESCO), ພົບປະກັບທ່ານປະທານສະພາສູງ ຝລັ່ງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຍາມ​ໃດ​ກໍ່​ກຽມ​ພ້ອມ​​ປະ​ກອບ​ສ່ວນຫຼາຍ​ກ່​ວາ​​ ແລະ ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ກ່​ວາ​ໃຫ້​ແກ່ ອາ​ຊຽນ

ຫວຽດ​ນາມ ຍາມ​ໃດ​ກໍ່​ກຽມ​ພ້ອມ​​ປະ​ກອບ​ສ່ວນຫຼາຍ​ກ່​ວາ​​ ແລະ ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ກ່​ວາ​ໃຫ້​ແກ່ ອາ​ຊຽນ

ຕາມທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນມິງເຕິມແລ້ວ, ການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນອາຊຽນໃນໄລຍະຜ່ານມາອາດສະຫຼຸບໄດ້ຜ່ານຄຳທີ່ວ່າ: ເປັນເຈົ້າການໃນການປະຕິບັດ, ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຈິງໃຈ.
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