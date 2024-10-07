ຂ່າວສານ ພິທີຕ້ອນຮັບເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມຢ້ຽມຢາມ ສ.ຝລັ່ງຢ່າງເປັນທາງການ 07/10/2024 ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຈະພົບກັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຝລັ່ງ, ຕ້ອນຮັບທ່ານເລຂາທິການທົ່ວປະເທດຂອງພັກກອມມູນິດ ຝລັ່ງ, ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຝລັ່ງ - ຫວຽດນາມ, ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານ Emmanuel Macron ປະທານາທາບໍດີ ຝລັ່ງ. ພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ (ພາບ: TTXVN)ຕອນເຊົ້າວັນທີ 7 ຕຸລາ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໃນການເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມ ສ.ຝລັ່ງ ຢ່າງເປັນທາງການ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດຕາມພິທີລະດັບຊາດ ຢູ່ວັງ Invalides ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ ໂດຍທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຝລັ່ງ Sébastien Lecornu ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບ. ຕາມແຜນການແລ້ວ, ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຈະພົບກັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຝລັ່ງ, ຕ້ອນຮັບທ່ານເລຂາທິການທົ່ວປະເທດຂອງພັກກອມມູນິດ ຝລັ່ງ, ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຝລັ່ງ - ຫວຽດນາມ, ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານ Emmanuel Macron ປະທານາທາບໍດີ ຝລັ່ງ ແລະ ເປັນສັກຂີພິຍານ ພິທີມອບຮັບເອກະສານຮ່ວມມືສະບັບຕ່າງໆ; ຢ້ຽມຢາມສຳນັກງານ ແລະ ເຮັດວຽກກັບຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ອົງການການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ຂອງ ສປຊ (UNESCO), ພົບປະກັບທ່ານປະທານສະພາສູງ ຝລັ່ງ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)