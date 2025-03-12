ຂ່າວສານ
ພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ສິງກະໂປ
ຕາມນັກຂ່າວສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ມີນາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ສິງກະໂປ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສ.ສິງກະໂປ, ເລຂາຄະນະພັກເຄື່ອນໄຫວປະຊາຊົນ ສິງກະໂປ (PAP) Lawrence Wong ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ສິງກະໂປ.
ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ກ່ອນທີ່ເຂົ້າຫ້ອງພົບປະ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສິງກະໂປ, ເລຂາຄະນະພັກເຄື່ອນໄຫວປະຊາຊົນ ສິງກະໂປ Lawrence Wong ໄດ້ແນະນຳຄະນະຜູ້ແທນເປັນທາງການຂອງ 2 ປະເທດ. ຕາມລາຍການ, ວັນທີ 12 ມີນາ ນີ້, ການນຳ 2 ທ່ານຈະນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຂອງ 2 ປະເທດດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາ; ເປັນສັກຂີພິຍານພິທີແລກປ່ຽນເອກະສານຮ່ວມມື; ກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ສື່ມວນຊົນ; ເຂົ້າຮ່ວມງານລ້ຽງຢ່າງເປັນທາງການ.
ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລະ ພັນລະຍາ, ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປຖະຫວາຍດອກໄມ້ອາໄລຫາປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ຮູບປັ້ນ ແລະ ແຜນສີລາຈາລຶກປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ, ໃນເຂດສວນຫໍພິພິດຕະພັນສີວິໄລອາຊີ, ສິງກະໂປ.