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ຂ່າວສານ

ພິທີຍ້ອງຍໍບັນດາຄູຝຶກ, ນັກກິລາເຂົ້າຮ່ວມ SEA Games 31

ຄະນະນັກກິລາ ຮ່າໂນ້ຍ ມີສະມາຊິກ 322 ຄົນ. ບັນດານັກກິລາຂອງຄະນະນັກກິລາ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນ 37 ປະເພດ; ຄວ້າໄດ້ຫຼຽນຄຳ 62 ຫຼຽນ, ຫຼຽນເງິນ 35 ຫຼຽນ ແລະ ຫຼຽນທອງ 54 ຫຼຽນ.
  (ທ່ານເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ດິງຕຽນຢຸງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ)  

 ວັນທີ 27 ພຶດສະພາ, ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ຈັດພິທີຍ້ອງຍໍ ແລະ ມອບລາງວັນໃຫ້ຄູຝຶກ, ນັກກິລາ ຮ່າໂນ້ຍ ບັນລຸຜົນງານສູງທີ່ງານມະຫາກຳກິລາອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຄັ້ງທີ 31 (SEA Games 31).

ທີ່ພິທີ, ທ່ານເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ດິງຕຽນຢຸງ ໄດ້ຊົມເຊີຍບັນດາຜົນງານດີເດັ່ນເຊິ່ງຄູຝຶກ, ນັກກິລາຂອງຄະນະນັກກິລາ ຮ່າໂນ້ຍ ທີ່ SEA Games 31 ເຊິ່ງໄດ້ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນຜົນງານລວມຂອງຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ. ທ່ານ ດິງຕຽນຢຸງ ຖືວ່າ, ຄວນມີບັນດາກົນໄກ, ນະໂຍບາຍໜູນຊ່ວຍ, ຍ້ອງຍໍຢ່າງທັນການ ກໍຄືສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ບັນດາຄະນະນັກກິລາໄດ້ພົບປະແລກປ່ຽນ, ຖອດຖອນບົດຮຽນ, ຍົກສູງຄຸນນະທາດໃນການແຂ່ງຂັນໃນງານແຂ່ງຂັນກິລາສາກົນ.

ເຂົ້າຮ່ວມ SEA Games 31 ຄັ້ງນີ້, ຄະນະນັກກິລາ ຮ່າໂນ້ຍ ມີສະມາຊິກ 322 ຄົນ. ບັນດານັກກິລາຂອງຄະນະນັກກິລາ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນ 37 ປະເພດ; ຄວ້າໄດ້ຫຼຽນຄຳ 62 ຫຼຽນ, ຫຼຽນເງິນ 35 ຫຼຽນ ແລະ ຫຼຽນທອງ 54 ຫຼຽນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາຊີບລ້ຽງເຜິ້ງຢູ່ເຂດປ່າ ອູມິນໃຕ້ ໃນສະໄໝເຕັກໂນໂລຊີ

ອາຊີບລ້ຽງເຜິ້ງຢູ່ເຂດປ່າ ອູມິນໃຕ້ ໃນສະໄໝເຕັກໂນໂລຊີ

ອາຊີບລ້ຽງເຜິ້ງຂອງ ປຊຊ ຢູ່ເຂດປ່າອູມິນໃຕ້ (ແຂວງກ່າເມົາ) ແມ່ນອາຊີບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາແມ່ນມໍລະດົກລະດັບຊາດ. ບັນດາລຸ້ນກ່ອນໄດ້ຖອດຖອນເປັນບົດຮຽນທີ່ມີຄ່າ, ເປັນຫຼັກແຫຼ່ງແກ່ນສານເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄົນລຸ້ນຫຼັງສາມາດຮັກສາອາຊີບນີ້ໄດ້. ມາຮອດຈຸດເວລານີ້, ບັນດາເພື່ອໜຸ່ມໄດ້ຕິດພັນກັບອາຊີບນີ້ ເພື່ອຮັກສາໄວ້ ແລະ ໄດ້ໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອພັດທະນາອາຊີບ.
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