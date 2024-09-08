Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ພາ​ຍຸ Yagi ພັດ​ຖະ​ຫຼົ່ມ​ເຂົ້າ ກວາງ​ຕຸງ, ຈີນ ຄັ້ງ​ທີ 2

ໃນເວລາ 6 ໂມງ ເຊົ້າຂອງວັນທີ 07 ກັນຍາ, ອົງການນີ້ ສືບຕໍ່ສົ່ງຄຳເຕືອນໄພພາຍຸລະດັບແດງ, ເຊິ່ງເປັນລະດັບເຕືອນໄພສູງສຸດກ່ຽວກັບໄພພິບັດທຳມະຊາດ.
ເມືອງ ໄຮ່ໜານ ຖືກຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງຈາກພາຍຸ Yagi (ພາບ: THX/TTXVN)

ພາຍຫຼັງທີ່ພັດຖະຫຼົ່ມຄັ້ງທຳອິດເຂົ້າເຂດ ຫວັນຊາງ, ເມືອງ ໄຮ່ໜານ ແລ້ວ,  ພາຍຸ Yagi ສືບຕໍ່ພັດຖະຫຼົ່ມຄັ້ງທີ 2 ເຂົ້າເມືອງ ສື໊ຫວິນ, ແຂວງ ກວາງຕູງ, ປະເທດ ຈີນ ດ້ວຍຄວາມແຮງຂອງລົມລະດັບ 17. ມີປະຊາຊົນປະມານ 1 ລ້ານຄົນ ຕ້ອງຍົກຍ້າຍໄປຍັງບ່ອນທີ່ປອດໄພ, ໃນນັ້ນ ມີຄອບຄົວກວ່າ 830.000 ຄອບຄົວຖືກມອດໄຟຟ້າ. ຕາມຂໍ້ມູນຈາກສູນອຸຕຸນິຍົມແຫ່ງຊາດ ຈີນ ແລ້ວ, ພາຍຸ Yagi ໄດ້ພັດຖະຫຼົ່ມຄັ້ງທີ 2 ເຂົ້າເມືອງ ສື໊ຫວິນ, ນະຄອນຈານແຈງ, ແຂວງ ກວາງຕູງ ໃນເວລາປະມານ 22 ໂມງ 20 ນາທີ ຂອງວັນທີ 06 ກັນຍາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ). ເຖິງວ່າ ໄດ້ພັດຖະຫຼົ່ມຄັ້ງທີ 2 ແລ້ວ, ແຕ່ພາຍຸລູກທີ 11 ຂອງປີ 2024 ຂອງ ຈີນນີ້ ຍັງມີແຮງລົມລະດັບ 17.

        ໃນເວລາ 6 ໂມງ ເຊົ້າຂອງວັນທີ 07 ກັນຍາ, ອົງການນີ້ ສືບຕໍ່ສົ່ງຄຳເຕືອນໄພພາຍຸລະດັບແດງ, ເຊິ່ງເປັນລະດັບເຕືອນໄພສູງສຸດກ່ຽວກັບໄພພິບັດທຳມະຊາດ.

        ໄລ່ຮອດເວລາ 12 ໂມງບ່າຍວັນທີ 06 ກັນຍາ, ແຂວງ ກວາງຕູງ ໄດ້ຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນໄປຍັງບ່ອນປອດໄພ ໄດ້ກວ່າ 570.000 ຄົນແລ້ວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖ​ະ​ທູດ ສ.ເກົາຫຼີ ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນ​າມ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖ​ະ​ທູດ ສ.ເກົາຫຼີ ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນ​າມ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 06 ກັນຍາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມີການເຮັດວຽກກັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສ.ເກົາຫຼີ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, Choi Young Sam ເພື່ອແນໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍ, ຫັນເນື້ອໃນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບລະຫວ່າງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ Yoon Suk Yeol ເປັນລະອຽດ, ກໍຄືສຳຫຼວດກວດຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເນື້ອໃນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືສະບັບຕ່າງໆທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນການຢ້ຽມຢາມ ສ.ເກົາຫຼີ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜ່ານມາ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top