ຂ່າວສານ
ພັດທະນາຂະແຫນງອຸດສາຫະກຳການຢາໃຫ້ກາຍເປັນຂະແຫນງອຸດສາຫະກຳປາຍແຫລມ
ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ແມ່ນໄດ້ປັບປຸງຕາມທິດດັດປັບຮອບດ້ານມາດຕາ 7 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຢາທີ່ພວມປະກາດໃຊ້ໃນປະຈຸບັນ ເພື່ອກຳນົດນະໂຍບາຍລວມຂອງລັດກ່ຽວກັບການຢາ; ກຳນົດນະໂຍບາຍຫນູນຊ່ວຍການລົງທຶນໃນການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳການຢາ. ທ່ານ ຫງວຽນເຕີມຮຸ່ງ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແຂວງ ບ່າເຣ້ຍ - ຫວູງເຕົ່າ ປະກອບຄຳເຫັນວ່າ:
“ກ່ຽວກັບການພັດທະນາຂະແຫນງອຸດສາຫະກຳການຢາ ຄວນເພີ່ມເຕີມ, ກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງບັນດານະໂຍບາຍບຸລິມະສິດກ່ຽວກັບພາສີອາກອນ, ທຶນກູ້ຢຶມ ຫລື ບັນດາໂຄງການໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດລົງທຶນ, ຄົ້ນຄ້ວາພັດທະນາຢຸກຢາໃຫມ່ ພິເສດ ແມ່ນຢຸກຢາເຕັກໂນໂລຊີສູງເພື່ອສາມາດພັດທະນາ ແລະ ແກ້ງແຍ້ງກັບຕະຫລາດສາກົນ. ບັນດານະໂຍບາຍບຸລິມະສິດນີ້ ຈະສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດພາຍໃນປະເທດລົງທຶນຢ່າງແຮງເຂົ້າຂົງເຂດນີ້”
ຕາມບັນດາສັນຍາການຄ້າເສລີ, ຫວຽດນາມ ຍັງບໍ່ທັນໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາເປີດປະຕູໃຫ້ແກ່ການຈຳຫນ່າຍຜະລິດຕະພັນການຢາ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ຮັກສາສິດເຂົ້າເຖິງຕະຫລາດສຳລັບບັນດານັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດໃນຂົງເຂດ logistics ໄດ້.