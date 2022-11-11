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ຂ່າວສານ

ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ ແລກ​ປ່ຽນ​ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ນິກ, ສ້າງ​ປະ​ຖົມ​ປັດ​ໄຈ​ສຳ​ຄັນ ຊຸກ​ຍູ້​ພັດ​ທະ​ນາ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ດີ​ຈີ​ຕອນ, ເສ​ດຖະ​ກິດ​ດີ​ຈີ​ຕອນ ແລະ ສັງ​ຄົມ​ດີ​ຈີ​ຕອນ

ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບມາດຕາລະອຽດຄື: ຂອບເຂດ, ເປົ້າໝາຍປັບປຸງ, ອະທິບາຍຄຳສັບ, ຫຼັກການ, ລັກສະນະເປັນເອກະພາບຂອງ ຮ່າງບົດປຶກສາຫາລື ກັບກົດໝາຍສະບັບຕ່າງໆທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ຄວາມສອດຄອ່ງກັບບັນດາມາດຕະກາຂອງສົນທິສັນຍາສາກົນ
  ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 15 (ພາບ: quochoi.vn)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ດຳເນີນວາລະປຶກສາຫາລືຢູ່ຫໍປະຊຸມກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ ແລກປ່ຽນ ເອເລັກໂຕນິກ (ສະບັບປັບປຸງ). ໃນວາລະປຶກສາຫາລືມີສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ 15 ທ່ານກ່າວຄຳເຫັນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານໄດ້ອະພິບາຍ, ເຮັດໃຫ້ແຈ້ງບາງຄຳເຫັນຂອງບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາປຶກສາຫາລື.

ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບມາດຕາລະອຽດຄື: ຂອບເຂດ, ເປົ້າໝາຍປັບປຸງ, ອະທິບາຍຄຳສັບ, ຫຼັກການ, ລັກສະນະເປັນເອກະພາບຂອງ ຮ່າງບົດປຶກສາຫາລື ກັບກົດໝາຍສະບັບຕ່າງໆທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ຄວາມສອດຄອ່ງກັບບັນດາມາດຕະກາຂອງສົນທິສັນຍາສາກົນ, ທາບທາມບົດຮຽນປະສົບການຂອງບັນດາປະເທດໃນການວາງອອກນະໂຍບາຍໜູນຊ່ວຍການຊຸກຍູ້ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ພັດທະນາ ແລະນຳໃຊ້ບັນດາພື້ນຖານດີຈີຕອນ, ຄຸນຄ່າທາງດ້ານນິຕິກຳຂອງສານຂໍ້ມູນ; ມາດຕາປະຕິບັດ, ລັກສະນະເປັນໄປໄດ້ ແລະ ເງື່ອນໄຂຮັບປະກັນເພື່ອນຳກົດໝາຍເຂົ້າສູ່ຊີວິດຕົວຈິງໂດຍໄວ.

ຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ກໍລະກົດ, ສະພາແຫ່ງຊາດລົງປະຊາມະຕິຮັບຮອງເອົາມະຕິກ່ຽວກັບແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປີ 2023, ລົງປະຊາມະຕິຮັບຮອງເອົາມະຕິວ່າດ້ວຍການຈັດແບ່ງງົບປະມານສູນກາງປີ 2023, ປຶກສາຫາລືຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລາຄາ (ສະບັບປັບປຸງ).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາຊຽນ ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື

ອາຊຽນ ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 40, 41 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ, ປະເທດ ກຳປູເຈຍ, ແຕ່ວັນທີ 10 – 13 ພະຈິກ. ບັນດາກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ເປັນຂີດໝາຍໃນການເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາການແລກປ່ຽນ, ການໂອ້ລົມສົນທະນາແບບເຊິ່ງໜ້າລະຫວ່າງບັນດາການນຳຄືນໃໝ່ ພາຍຫຼັງກ່ວາສອງປີຖືກຕັດຕອນຍ້ອນໂລກລະບາດ.
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