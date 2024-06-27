ຂ່າວສານ
ພັດທະນາການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິແທັງ ປາດຖະໜາວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ບັນດາສະມາຊິກໃນກຸ່ມສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ ຕ້ອງສະແດງບົດບາດຂອງຕົນອອກໃຫ້ຈະແຈ້ງກວ່າ, ຍົກສູງຄວາມຕັດສິນໃຈ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້, ເພີ່ມທະວີການພົວພັນພົບປະແລກປ່ຽນໃນການຮ່ວມມືທ້ອງຖິ່ນກັບ ສ.ເກົາຫຼີ ໃນຂົງເຂດທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ; ເສີມຂະຫຍາຍພູມປັນຍາ, ປະສົບການ ແລະ ຄວາມສຸດຈິດສຸດໃຈ, ສືບຕໍ່ແມ່ນຂົວຕໍ່ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ກັບ ສະພາແຫ່ງຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ ກໍຄືການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ ໃຫ້ພັດທະນາຍິ່ງໆຂຶ້ນ.
ກ່ຽວກັບທິດທາງການເຄື່ອນໄຫວ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ກຸ່ມສະມາຊິກລັດຖະສະພາມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັບບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ ຈັດບັນດາງານບຸນ, ການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດລະຫວ່າງສອງປະເທດ; ຊຸກຍູ້, ສົມທົບກັບຝ່າຍ ສ.ເກົາຫຼີ, ກຳມາທິການພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ສະຫະພັນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ, ສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ …. ຈັດຕັ້ງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງລະຫວ່າງສອງປະເທດ.