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ຂ່າວສານ

ພັດທະນາເສດຖະກິດລວມໝູ່ "ເພີ່ມເສົາຄ້ຳໜູນຊ່ວຍກະສິກໍາ" ໃນພື້ນຖານເສດຖະກິດ

ເສດຖະກິດລວມໝູ່ແມ່ນ 1 ໃນຈຳນວນ 4 ພາກສ່ວນເສດຖະກິດທີ່ບໍ່ອາດຂາດໄດ້.
(ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄາຍ)

ເສດຖະກິດລວມໝູ່ແມ່ນພາກສ່ວນເສດຖະກິດທີ່ສຳຄັນ, ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາພ້ອມກັບເສດຖະກິດຂອງລັດ ເພື່ອກາຍເປັນພື້ນຖານທີ່ໝັ້ນຄົງຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ. ການພັດທະນາເສດຖະກິດລວມໝູ່ແມ່ນທ່າອ່ຽງທີ່ຈຳເປັນພາວະວິໄສ, ແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງທັງລະບົບການເມືອງ. ນີ້ແມ່ນຄຳຢືນຢັນຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄາຍ ທີ່ເວທີປາໄສຊາວກະສິກອນແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 8, ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄາຍ ຢືນຢັນວ່າ, ເສດຖະກິດລວມໝູ່ແມ່ນ 1 ໃນຈຳນວນ 4 ພາກສ່ວນເສດຖະກິດທີ່ບໍ່ອາດຂາດໄດ້, ມັນໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂທີ່ດີເດັ່ນຂອງເສດຖະກິດການຕະຫຼາດ, ຕາມການກຳນົດທິດສັງຄົມນິຍົມຢູ່ ຫວຽດນາມ.

“ສະມາຄົມຊາວກະສິກອນ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງສ້າງເນື້ອໃນ ແລະ ແບບວິທີໂຄສະນາ, ສຶກສາ, ຮັບປະກັນຄວາມແທດຈິງ ແລະ ບັນລຸປະສິດທິຜົນ, ມີຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ອຸດົມສົມບູນ. ສະມາຄົມຊາວກະສິກອນທຸກຂັ້ນ ຈົ່ງສືບຕໍ່ປະຕິບັດວຽກງານໂຄສະນາ, ຂົນຂວາຍ, ແນະນຳການສ້າງຕັ້ງໃໝ່ຫຼາຍສະຫະກອນ ແລະ ໜ່ວຍສະຫະກອນໃຫ້ໄດ້. ສະຫະກອນ, ໜ່ວຍສະຫະກອນທີ່ສ້າງຕັ້ງໃໝ່ຕ້ອງເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ມີການຮ່ວມສຳພັນເປັນລະບົບເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 3 ໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 3 ໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ

ມາຮອດທ້າຍເດືອນ ສິງຫາ 2023, ໝາກຜົນການເບີກຈ່າຍເງິນລົງທຶນພັດທະນາແກ່ຍາວຂອງ 3 ໂຄງການບັນລຸປະມານເກືອບ 58,5% ຂອງແຜນການ.
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