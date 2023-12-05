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ຂ່າວສານ

ພັດທະນາເສດຖະກິດທະເລຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມກົມກຽວດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ທ່ານ ເລຫາຍບິ່ງ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາສຶກສາ ສູນກາງພັກ ເນັ້ນໜັກວ່າ:ການປົກປັກຮັກສາທະເລ, ໝູ່ເກາະ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງ ຍາມໃດກໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຈາກພັກ, ລັດ
ທ່ານ ເລຫາຍບິ່ງ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາສຶກສາ ສູນກາງພັກ (ພາບ:baotainguyenmoitruong.vn)

“ການພັດທະນາເສດຖະກິດທະເລ ຕ້ອງຮັບປະກັນລັກສະນະກົມກຽວທາງດ້ານເສດຖະກິດແຕ່ກໍ່ຕ້ອງບັນລຸໄດ້ບັນດາເປົ້າໝາຍຮັບປະກັນດ້ານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ” - ນັ້ນແມ່ນຄຳເຫັນຂອງບັນດາຜູ້ແທນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຳມະນາ “ພັດທະນາເສດຖະກິດທະເລ ຫວຽດນາມ ແບບຍືນຍົງ” ໂດຍຄະນະໂຄສະນາສຶກສາສູນກາງພັກ ສົມທົບກັບມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຮ່າໂນ້ຍ ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.

ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ທ່ານ ເລຫາຍບິ່ງ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາສຶກສາ ສູນກາງພັກ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ການປົກປັກຮັກສາທະເລ, ໝູ່ເກາະ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງ ຍາມໃດກໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຈາກພັກ, ລັດ. ທ່ານກ່າວວ່າ:

“ການພັດທະນາເສດຖະກິດທະເລ ມີບົດບາດບໍ່ໜ້ອຍໃຫ້ແກ່ການຫັນບັນດາເປົ້າໝາຍຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກໄດ້ວາງອອກໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. ມະຕິ 36 ປີ 2018 ກ່ຽວກັບ “ຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດທະເລ ຫວຽດນາມ ແບບຍືນຍົງຮອດປີ 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2045” ໄດ້ວາງອອກເປົ້າໝາຍສັງລວມ ກໍ່ຄືບັນດາເປົ້າໝາຍລະອຽດ, ເພື່ອແນໃສ່ນຳ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນປະເທດເຂັ້ມແຂງທາງທະເລ, ມີການພັດທະນາ ພື້ນຖານເສດຖະກິດທະເລແບບຍືນຍົງ, ປອດໄພ. ຫວ່າງແລ້ວນີ້, ກົມການເມືອງໄດ້ປະກາດໃຊ້ບັນດາມະຕິກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໃຫ້ແກ່ບັນດາເຂດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງທະເລ. ມະຕິທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ ລ້ວນແຕ່ມີບັນດາເປົ້າໝາຍລະອຽດທີ່ສຸດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂກອງປະຊຸມສຸດຍອດສະພາແຫ່ງຊາດ 3 ປະເທດ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 1

ໄຂກອງປະຊຸມສຸດຍອດສະພາແຫ່ງຊາດ 3 ປະເທດ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 1

ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ສປປ ລາວ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຂໍ້ລິເລີ່ມຈັດກອງປະຊຸມ CLV.
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