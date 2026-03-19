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ຂ່າວສານ

ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີຍຸດທະສາດ ຕິດພັນກັບຍຸດທະສາດພັດທະນາປະເທດຊາດ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ຍົກອອກ 6 ການກຳນົດທິດໃຫຍ່ເພື່ອໃຫ້ຄະນະຊີ້ນຳ ແລະ ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງປະຕິບັດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
  (ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນສະຫຼຸບກອງປະຊຸມ)  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 18 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ໂຕເລິມ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຫົວເລື່ອງສະເພາະກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີຍຸດທະສາດຂອງຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຍັງມີທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ.

          ກ່າວຄຳເຫັນສະຫຼຸບກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ຍົກອອກ 6 ການກຳນົດທິດໃຫຍ່ເພື່ອໃຫ້ຄະນະຊີ້ນຳ ແລະ ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງປະຕິບັດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ໃນນັ້ນ, ຕ້ອງກຳນົດແຈ້ງເປົ້າໝາຍພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີຍຸດທະສາດ ຕ້ອງຕິດພັນກັບຍຸດທະສາດພັດທະນາປະເທດຊາດ.

          “ເລື່ອງກຳນົດເຕັກໂນໂລຊີຍຸດທະສາດຂອງ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງອີງໃສ່ 3 ປັດໄຈພື້ນຖານ: ຄວາມຕ້ອງການພັດທະນາ ແລະ ຍົກສູງກຳລັງແກ່ງແຍ້ງຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ; ທ່າແຮງ, ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງບັນດາຂະແໜງອຸດສາຫະກຳພາຍໃນປະເທດ; ຄວາມສາມາດສ້າງລະບົບມູນຄ່າ ແລະ ຕະຫຼາດໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນ. ວິສາຫະກິດຕ້ອງກາຍເປັນໃຈກາງຂອງລະບົບຊີວະພາບເຕັກໂນໂລຊີຢ່າງແທ້ຈິງ”.

          ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໄດ້ເນັ້ນໜັກອີກເທື່ອໜຶ່ງກ່ຽວກັບການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີຍຸດທະສາດແມ່ນວຽກທີ່ບໍ່ໃຫ້ຊັກຊ້າກວ່າອີກ. ສະນັ້ນ, ທັງລະບົບການເມືອງຕ້ອງມີການກະທຳຢ່າງແຮງກວ່າ, ເດັດດ່ຽວກວ່າ, ມີປະສິດທິຜົນກວ່າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ​ຍື່ນ​ສານ​ຕາ​ຕັ້ງ

ທ່ານປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ​ຍື່ນ​ສານ​ຕາ​ຕັ້ງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ມີນາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານເລືອງເກື່ອງ ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດວິສາມັນຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ, ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ ແລະ ໂດມີນິກາ ເຂົ້າຍື່ນສານຕາຕັ້ງຮັບດຳລົງໜ້າທີ່ຢູ່ ຫວຽດນາມ.
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