ຂ່າວສານ
ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີຍຸດທະສາດ ຕິດພັນກັບຍຸດທະສາດພັດທະນາປະເທດຊາດ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 18 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ໂຕເລິມ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຫົວເລື່ອງສະເພາະກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີຍຸດທະສາດຂອງຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຍັງມີທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ.
ກ່າວຄຳເຫັນສະຫຼຸບກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ຍົກອອກ 6 ການກຳນົດທິດໃຫຍ່ເພື່ອໃຫ້ຄະນະຊີ້ນຳ ແລະ ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງປະຕິບັດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ໃນນັ້ນ, ຕ້ອງກຳນົດແຈ້ງເປົ້າໝາຍພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີຍຸດທະສາດ ຕ້ອງຕິດພັນກັບຍຸດທະສາດພັດທະນາປະເທດຊາດ.
“ເລື່ອງກຳນົດເຕັກໂນໂລຊີຍຸດທະສາດຂອງ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງອີງໃສ່ 3 ປັດໄຈພື້ນຖານ: ຄວາມຕ້ອງການພັດທະນາ ແລະ ຍົກສູງກຳລັງແກ່ງແຍ້ງຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ; ທ່າແຮງ, ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງບັນດາຂະແໜງອຸດສາຫະກຳພາຍໃນປະເທດ; ຄວາມສາມາດສ້າງລະບົບມູນຄ່າ ແລະ ຕະຫຼາດໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນ. ວິສາຫະກິດຕ້ອງກາຍເປັນໃຈກາງຂອງລະບົບຊີວະພາບເຕັກໂນໂລຊີຢ່າງແທ້ຈິງ”.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໄດ້ເນັ້ນໜັກອີກເທື່ອໜຶ່ງກ່ຽວກັບການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີຍຸດທະສາດແມ່ນວຽກທີ່ບໍ່ໃຫ້ຊັກຊ້າກວ່າອີກ. ສະນັ້ນ, ທັງລະບົບການເມືອງຕ້ອງມີການກະທຳຢ່າງແຮງກວ່າ, ເດັດດ່ຽວກວ່າ, ມີປະສິດທິຜົນກວ່າ.