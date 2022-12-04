ຂ່າວສານ
ພັດທະນາວັດທະນະທຳໃຫ້ກ້າວຫນ້າ- ພື້ນຖານຟື້ນຕົວ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງ
ບັນດານັກວິທະຍາສາດ, ນັກຄຸ້ມຄອງ ຜູ້ຕາງຫນ້າວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປຶກສາຫາລືເຮັດແຈ້ງບັນດາເນື້ອໃນ, ຫນ້າທີ່, ມາດຕະການພັດທະນາວັດທະນະທຳໃຫ້ມີຄວາມກ້າວຫນ້າ.
“ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດແມ່ນໝາກຫົວໃຈຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ”. ວັດທະນະທຳວິສາຫະກິດແມ່ນລະບົບຄຸນຄ່າ, ທັດສະນະ, ການກະທຳຄອບງຳເຖິງການສ້າງຕັ້ງ, ພັດທະນາວິສາຫະກິດ. ການພັດທະນາວັດທະນະທຳໃຫ້ກ້າວຫນ້າ ເວົ້າລວມ, ວັດທະນະທຳດຳເນີນທຸລະກິດເວົ້າສະເພາະ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຍິ່ງ, ປະກອບສ່ວນສ້າງເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມແບບຍືນຍົງ ພິເສດໃນສະພາບການໃຫມ່”. ນີ້ແມ່ນສານຈາກເວທີປາໄສແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳວິສາຫະກິດ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ພັດທະນາວັດທະນະທຳໃຫ້ກ້າວຫນ້າ- ພື້ນຖານຟື້ນຕົວ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງ” ຊື່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນວັນທີ 3 ທັນວາ.
ທີ່ເວທີປາໄສ, ບັນດານັກວິທະຍາສາດ, ນັກຄຸ້ມຄອງ ຜູ້ຕາງຫນ້າວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປຶກສາຫາລືເຮັດແຈ້ງບັນດາເນື້ອໃນ, ຫນ້າທີ່, ມາດຕະການພັດທະນາວັດທະນະທຳໃຫ້ມີຄວາມກ້າວຫນ້າຈາກພາຍໃນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດພັດທະນາວັດທະນະທຳໃຫ້ກ້າວຫນ້າ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງ.
ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສ ກໍ່ໄດ້ຢັ້ງຢືນ: ການສ້າງວັດທະນະທຳວິສາຫະກິດ ນັບມຶ້ື້ນັບມີຄວາມສຳຄັນໃນສະພາບເຊື່ອມໂຍງ, ຄວນສ້າງຄຸນຄ່າດ້ານວັດທະນະທຳການດຳເນີນທຸລະກິດ ຫວຽດນາມ ໃນສະພາບການໃຫມ່.