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ຂ່າວສານ

ພັດຕະຄານຢູ່ ບາງກອກ ຖືກໄຟໄໝ້: ຈຳນວນຜູ້ຮັບບາດເຈັບ, ເສຍຊີວິດເພີ່ມຂຶ້ນ 90 ຄົນ

ໄຟໄໝ້ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາປະມານ 0 ໂມງ 02 ນາທີ, ວັນທີ 13 ກໍລະກົດ, ຢູ່ພັດຕະຄານ Rong Beer Na Lat Phrao, ເມືອງ Chatuchak, ຈຸດເວລາຢູ່ໃນຮ້ານມີແຂກເປັນຈຳນວນຫຼາຍ.
ສະຖານທີ່ເກີດເຫດໄຟໄໝ້ຮ້ານເຫຼົ້າ ຢູ່ ບາງກອກ, ປະເທດ ໄທ ວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 2026. ພາບ: ຊິນຮົວ/VNA

ໄຟ​ໄໝ້​ເກີດ​ຂຶ້​ນ​ຢ່າງ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຢູ່​​ພັດ​ຕະ​ຄານ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ນະ​ຄ​ອນ​ຫຼວງ ບາງກອກ, ປະ​ເທດ ໄທ, ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 13 ກໍ​ລະ​ກົດ, ເຮັດ​ໃຫ້​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ສຸດ​ມີ 90 ຄົນ​​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ ແລະ ເສຍ​ຊີ​ວິດ. ນີ້​ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດ​າ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ໃຫຍ່​ທາງ​ຊີ​ວິດ​ອິນ​ຊີ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ທີ່​ສຸດ​ຢູ່ນ​ະ​ຄ​ອນ​ຫຼວງ ບາງກອກ ໃນ​ຊຸມ​ປີມໍ່ໆ​ມານີ້. ໄຟ​ໄໝ້​ເກີດ​ຂຶ້​ນ​ໃນ​ເວ​ລາ​ປະ​ມານ 0 ໂມງ 02 ນາ​ທີ, ວັນ​ທີ 13 ກໍ​ລະ​ກົດ, ຢູ່​ພັດ​ຕະ​ຄານ Rong Beer Na Lat Phrao, ເມືອງ Chatuchak, ຈຸດ​ເວ​ລາ​ຢູ່​ໃນ​ຮ້ານ​ມີ​ແຂກ​ເປັນ​ຈຳ​ນວນ​ຫຼາຍ.

ມາ​ຮອດ​ປ​ະ​ຈຸ​ບັນ, ເຫ​ດ​ໄຟ​ໄໝ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ 27 ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ແລະ 63 ຄົນ​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ, ໃນ​ນັ້ນ​ມີ 22 ຄົນ​ເຈັບ​ໜັກ. ກຳ​ລັງ​ດັບ​ເພິງ​ໄດ້​ມາ​ຮອດພາຍ​ຫຼັງ​ເກີດ​ໄຟ​ໄໝ້​ໃນ​ເວ​ລາ​ພຽງ 5 ນາ​ທີ​ພາຍ​ຫຼັງ​ໄດ້​ຮັບ​ແຈ້ງ​ເກີດ​ເຫດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ ຫວຽດ​ນາມ - ອາ​ເມ​ລິ​ກາໃຫ້ ພັດ​ທະ​ນາ​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ, ແທ້​ຈິງ, ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ ຫວຽດ​ນາມ - ອາ​ເມ​ລິ​ກາໃຫ້ ພັດ​ທະ​ນາ​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ, ແທ້​ຈິງ, ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ

ສ່ວນ​ທ່ານ​ນາງ Jennifer Wicks ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ປາດ​ຖະ​ໜາ​ຢາກໃຫ້​ສອງ​ຝ່າຍ​ຮັກ​ສາ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ຢ່າງ​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ​ທີ່​ມີ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ສູງ, ນຳ​ມາ​ເຊິ່ງ​ລັກ​ສະ​ນະ​ສົມ​ທົບ, ຍຸ​ຕິ​ທຳ ແລະ ດຸ່ນ​ດ່ຽງ.
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