ຂ່າວສານ
ພັກ-ລັດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເວລາໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນການເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນສາມັກຄີພິເສດ ຫວຽດນາມ-ລາວ
ໃນການພົບປະໂອ້ລົມ, ສອງຝ່າຍຕີລາຄາສູງສະພາບລວມການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານມາ; ກວດກາຄືນວຽກງານຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືຈຸດສຸມສຳຄັນ; ແລກປ່ຽນມາດຕະການແກ້ໄຂຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ, ຈຸດຄົງຄ້າງ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ຍັງໄດ້ຊີ້ນຳບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງສອງຝ່າຍປະສານສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ຕັດສິນໃຈນຳພາການພົວພັນ ຫວຽດນາມ-ລາວ ໃຫ້ພັດທະນາຢ່າງແທ້ຈິງ, ຍືນຍົງໃນໄລຍະໃໝ່. ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເນື້ອໃນຈຸດສຸມ ແລະ ໝວດມາດຕະການແກ້ໄຂບັນຫາໃຫຍ່ສຳລັບໂຄງການລະອຽດຈຳນວນໜຶ່ງ. ຮອດປະຈຸບັນ, ຫຼາຍໂຄງການຂອງລັດວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໃນຫຼາກຫຼາຍຂົງເຂດ ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້, ການຄ້າ, ການເງິນ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ກໍ່ສ້າງ, ພະລັງງານ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຜະລິດ.
ຝ່າຍລາວ, ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ພັກ-ລັດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເວລາໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນການເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນສາມັກຄີພິເສດ ຫວຽດນາມ-ລາວ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສະເໜີສອງຝ່າຍ ເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືທາງດ້ານການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການຕ່າງປະເທດ ເພື່ອພ້ອມກັນຮັບມືກັບບັນດາປະກົດການສິ່ງທ້າທາຍໃໝ່; ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດສອງຝ່າຍ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ວຽກງານຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນສູງສອງປະເທດທີ່ໄດ້ເຊັນລົງນາມ; ເນັ້ນໜັກໃຫ້ສອງຝ່າຍຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນເພື່ອກວດກາຄືນ, ຊຸກຍູ້ການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການຮ່ວມມື; ເພີ່ມທະວີການແບ່ງບັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນຢູ່ເວທີສາກົນ, ຂົງເຂດ ແລະ ກົນໄກອະນຸພາກພື້ນ....