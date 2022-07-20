ຂ່າວສານ
ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ເຊີດຊູ, ຈາລຶກຄຸນງາມຄວາມດີ, ການເສຍສະຫຼະຂອງບັນດາວິລະຊົນທີ່ຜູ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ທະຫານເສຍອົງຄະ, ທະຫານເຈັບເປັນ
ຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມີຫຼາຍແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ; ເປົ້າໝາຍຊົມໃຊ້ນະໂຍບາຍບຸລິມະສິດນີ້ ນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການເປີດກວ້າງ, ບັນດາລະບອບບຸລິມະສິດ ກໍໄດ້ຮັບການປັບປຸງເທື່ອລະກ້າວ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເຄົາລົບ, ຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ, ການເບິ່ງແຍງດູແລຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍເຊີດຊູ, ຈາລຶກຄຸນງາມຄວາມດີ, ການເສຍສະຫຼະຂອງວິລະຊົນຜູ້ທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ທະຫານເຈັບເປັນ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ ກະຊວງແຮງງານ, ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງຍູ້ແຮງຂະບວນການ “ຕອບບຸນແທນຄຸນ”, “ກິນເຂົ້າຄິດຮອດຄຸນນາ, ກິນປາຄິດຮອດຄຸນນ້ຳ”, “ທົ່ວປວງຊົນເບິ່ງແຍງດູແລບັນດາຄອບຄົວທະຫານເສຍອົງຄະ, ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ແລະ ຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ການປະຕິວັດ.”..