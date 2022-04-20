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ຂ່າວສານ

ພັກ, ລັດ ຫວຽດ​ນາມ ຍາມ​ໃດ​ກໍ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​, ເບິ່ງ​ແຍງ​ຊີ​ວິດ​ທາງ​ດ້ານ​ວັດ​ຖຸ ແລະ ຈິດ​ໃຈ​ໃຫ້​ແກ່​ພໍ່​ແມ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ບັນ​ດາ​ເຜົ່າ​ສ່ວນ​ໜ້ອຍ

ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນວັດທະນະທຳບັນດາເຜົ່າ ຫວຽດນາມ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ເມສາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ພົບປະກັບຄະນະຜູ້ແທນເຈົ້າກົກເຈົ້າເຫຼົ່າ, ນາຍບ້ານ, ນັກສິລະປະການຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍຜູ້ດີເດັ່ນ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນວັດທະນະທຳບັນດາເຜົ່າ ຫວຽດນາມ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ເມສາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ພົບປະກັບຄະນະຜູ້ແທນເຈົ້າກົກເຈົ້າເຫຼົ່າ, ນາຍບ້ານ, ນັກສິລະປະການຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍຜູ້ດີເດັ່ນ. 

    

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ  ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ (ພາບ: ຫ້ອງວ່າການປະທານປະເທດ)

ນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຢັ້ງຢືນວ່າ ພັກ, ລັດ ຍາມໃດກໍເອົາໃຈໃສ່, ເບິ່ງແຍງ, ປົວແປງຊີວິດທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ, ພິເສດແມ່ນໂຄງການ, ນະໂຍບາຍອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳຂອງບັນດາເຜົ່າອ້າຍນ້ອງ, ຖືວັດທະນະທຳຂອງບັນດາເຜົ່າແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ບໍ່ອາດຕັດແຍກອອກຈາກວັດທະນະທຳຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້. ທ່ານປະທານປະເທດ ປາດຖະໜາວ່າ ເຈົ້າກົກເຈົ້າເຫຼົ່າ, ນາຍບ້ານ, ຜູ້ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງໃນໝູ່ປະຊາຊົນ ຈົ່ງສືບຕໍ່ເປັນແບບຢ່າງທີ່ໃສແຈ້ງໃຫ້ແກ່ລຸ້ນລູກລຸ້ນຫຼານ ແລະ ຊຸມຊົນ; ເປັນປັດໄຈທີ່ດີໃນຂະບວນການຕ່າງໆຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ສືບຕໍ່ຂົນຂວາຍປຸກລະດົມພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອວັດທະນະທຳອັນດີງາມ, ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ, ສາມັກຄີ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນສະພາບທີ່ປະເທດຊາດພວມເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຍື່ນ​ສະ​ເໜີຕ​ໍ່​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຊາວ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ປະ​ກອບ​ອາ​ຊີບກວດ, ປິ່ນ​ປົວ​ພະ​ຍາດ​ຍາວ​ນານ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ

ຍື່ນ​ສະ​ເໜີຕ​ໍ່​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຊາວ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ປະ​ກອບ​ອາ​ຊີບກວດ, ປິ່ນ​ປົວ​ພະ​ຍາດ​ຍາວ​ນານ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ

ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການກວດ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດ (ສະບັບປັບປຸງ) ໄດ້ກຳນົດບັນດາມາດຕະການເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງທັກສະໃນການເຄື່ອນໄຫວອາຊີບ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບສະໜອງການບໍລິການຂອງຮາກຖານກວດ, ປິ່ນປົວພະຍາດ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


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