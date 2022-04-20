ຂ່າວສານ
ພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍເອົາໃຈໃສ່, ເບິ່ງແຍງຊີວິດທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ
ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນວັດທະນະທຳບັນດາເຜົ່າ ຫວຽດນາມ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ເມສາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ພົບປະກັບຄະນະຜູ້ແທນເຈົ້າກົກເຈົ້າເຫຼົ່າ, ນາຍບ້ານ, ນັກສິລະປະການຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍຜູ້ດີເດັ່ນ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ (ພາບ: ຫ້ອງວ່າການປະທານປະເທດ)
ນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຢັ້ງຢືນວ່າ ພັກ, ລັດ ຍາມໃດກໍເອົາໃຈໃສ່, ເບິ່ງແຍງ, ປົວແປງຊີວິດທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ, ພິເສດແມ່ນໂຄງການ, ນະໂຍບາຍອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳຂອງບັນດາເຜົ່າອ້າຍນ້ອງ, ຖືວັດທະນະທຳຂອງບັນດາເຜົ່າແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ບໍ່ອາດຕັດແຍກອອກຈາກວັດທະນະທຳຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້. ທ່ານປະທານປະເທດ ປາດຖະໜາວ່າ ເຈົ້າກົກເຈົ້າເຫຼົ່າ, ນາຍບ້ານ, ຜູ້ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງໃນໝູ່ປະຊາຊົນ ຈົ່ງສືບຕໍ່ເປັນແບບຢ່າງທີ່ໃສແຈ້ງໃຫ້ແກ່ລຸ້ນລູກລຸ້ນຫຼານ ແລະ ຊຸມຊົນ; ເປັນປັດໄຈທີ່ດີໃນຂະບວນການຕ່າງໆຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ສືບຕໍ່ຂົນຂວາຍປຸກລະດົມພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອວັດທະນະທຳອັນດີງາມ, ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ, ສາມັກຄີ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນສະພາບທີ່ປະເທດຊາດພວມເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)