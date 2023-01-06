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ຂ່າວສານ

ພັກ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສືບ​ຕໍ່​ຖືກ​​​ແບ່ງແຍກ​ ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ຢູ່ຮອບເລືອກຕັ້ງທີ 4 ແລະ ທີ 5 ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 4 ມັງກອນ, ມີສະມາຊິກ 20 ທ່ານຂອງພັກສາທາລະນະຢູ່ສະພາຕ່ຳ ອາເມລິກາ ສືບຕໍ່ກີດຂວາງທ່ານ Kevin McCarthy ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳຂອງພັກດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານສະພາຕ່ຳ ຊຸດທີ 118.
  ທ່ານ Kevin McCarthy ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ (ພາບ: CNN)  

ຕາມໜັງສືພິມ Washinton Post ແລ້ວ, ຝ່າຍສະໜັບສະໜູນ ຖ້ອຍທຳນອງ “ສໍ້ໂກງການເລືອກຕັ້ງ” ໂດຍທ່ານອະດີດປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ຍົກອອກມາ ໄດ້ກີດຂວາງທ່ານ Kevin McCarthy ດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານສະພາຕ່ຳດ້ວຍເລື່ອງສະເໜີຜູ້ອອກສະໝັກເລືອກຕັ້ງສູ້ຢັນ ຫວັງຢາກ ທຳລາຍບັດ ຂອງທ່ານອະດີດການນຳຝ່າຍສຽງສ່ວນໜ້ອຍ.ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ໃນການເລືອກຕັ້ງ 3 ຮອບວັນທີ 3 ມັງກອນ, ຝ່າຍນີ້ໄດ້ສະເໜີທ່ານ Andy Biggs ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳຂອງ ພັກສາທາລະນະ (ລັດ Arizona) ແລະ Jim Jordan ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ (ລັດ Ohio) ມາແຂ່ງຂັນເລືອກຕັ້ງກັບທ່ານ McCarthy, ເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ບັນລຸໄດ້ຈຳນວນບັດທີ່ຕ້ອງການ ພາຍຫຼັງການເລືອກຕັ້ງທັງ 3 ຮອບ.

ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 4 ມັງກອນ, ໃນຮອບເລືອກຕັ້ງທີ 4 ແລະ ທີ5, ຝ່າຍສໍ້ໂກງການເລືອກຕັ້ງ" ໄດ້ແນະນຳຜູ້ອອກສະໝັກເລືອກຕັ້ງຄົນອື່ນນັ້ນແມ່ນທ່ານ Byron Donalds ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳພັກສາທາລະນະ(ລັດ Florida)  ເຂົ້າແຂ່ງຂັນການເລືອກຕັ້ງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການວາງແຜນຜັງສັງລວມແຫ່ງຊາດເພື່ອພັດທະນາປະເທດຊາດ

ການວາງແຜນຜັງສັງລວມແຫ່ງຊາດເພື່ອພັດທະນາປະເທດຊາດ

ໃນການປຶກສາຫາລື, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລ້ວນແຕ່ເນັ້ນໜັກເປັນພິເສດເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງເລື່ອງສ້າງ, ປັບປຸງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍການວາງແຜນຜັງສັງລວມລະດັບຊາດໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050
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