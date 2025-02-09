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ຂ່າວສານ

ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ແລະ ພັກປະຊາຊົນ ກຳປູເຈຍ ຮັດແຫນ້ນການພົວພັນຮ່ວມມື

ວັນທີ 7 ກຸມພາ, ຢູ່ ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງຄັ້ງທີ 15 ລະຫວ່າງຄະນະຜູ້ແທນພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໂດຍທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ປະທານປະເທດລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນຳຫນ້າ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນພັກປະຊາຊົນ ກຳປູເຈຍ ໂດຍທ່ານ ປະທານພັກ,ປະທານສະພາສູງ Samdech Techo Hun Sen ນຳຫນ້າ.
ທ່ານ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ປະທານປະເທດລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ.(ພາບ:TTXVN)

ສອງຝ່າຍແຈ້ງໃຫ້ກັນຊາບກ່ຽວກັບສະພາບພົ້ນເດັ່ນຂອງແຕ່ລະພັກ, ຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບສະພາບການສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ ຊື່ງສອງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ ພ້ອມທັງເຫັນດີປຶກສາຫາລືທິດທາງເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ເພື່ອນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ. ການນຳສອງປະເທດ ເຫັນດີຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ລາວ -ກຳປູເຈຍ.

ສິ້ນສຸດກອງປະຊຸມ, ການນຳສອງປະເທດພ້ອມກັນເປັນສັກຂີພິຍານພິທີລົງນາມເອກະສານຮ່ວມມືບາງສະບັບຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ແລະ ພັກປະຊາຊົນ ກຳປູເຈຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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ລະ​ບົບ​ແນວ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດມອບ​ຂອງວັນ​ບຸນ​ເຕັດ 7 ລ້ານ​ພູດ​ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ

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ໃນໂອກາດຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດ ແລະ ລະດູບານໃໝ່ປີມະເສັງ 2025, ຄະນະກຳມະການແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ແຈກຢາຍເງິນກ່ວາ 16 ຕື້ດົ່ງ ຈາກກອງທຶນ “ເພື່ອຄົນທຸກຍາກ” ສູນກາງ ໄປຍັງ ກອງທຶນ“ເພື່ອຄົນທຸກຍາກ” ຂອງ 63 ແຂວງ, ນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດ
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