Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຝູກວັກ ຖືກ​ຈັດ​ໃນ​ top 10 ​ເກາະ​​​ຈັບ​ໃຈ​ທີ່​ສຸດຢູ່​ໂລກ​ຂອງ Expedia1

ຝູກວັກ (ອານ​ຢາງ) ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ​ຖືກ​ຈັດ​ໃນ Top10 ໝູ່​ເກາະ​ຈັບ​ໃຈ​​ທີ່​ສຸດ​ຢູ່​ໂລກ ປີ 2026 (Expedia Island Hot List 2026), ໂດຍ Expedia1, ແອັບ​ຟຼຼີ​ເຄ​ຊັນ​ທ່ອງ​ທ່ຽ​ວ​ແຖວ​ໜ້າ​ໂລກ ຄັດ​ເລືອກ. ຝູ​ກວ​ັກ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຄັດ​ເລືອກ​ຈາກ Expedia1 ວ່າ "Best for Affordable Luxury" - ສະ​ຖານ​ທີ່​ທ່ອງ​ທ່ຽວຫຼູຫຼາ​ທີ​ສຸດດ້ວຍ​​ລາ​ຄາ​ເໝາະ​ສົມ.

  ກະ​ເຊົ້າ​ໄຟ​ຟ້າ ໄປ ດອນ ເທິມ ຢູ່ ຝູກວັກ (ພາບ: VNA)  

ຕາມ Expedia1 ແລ້ວ, ຝູ​ກວັກ ພວມ​ກາຍ​ເປັນ​ສູນຣີ​ສຸອດຫຼູຫຼາ​ແຫ່ງ​ໃໝ່​ຂອງ​ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້​ຢ່າງວ່ອງ​ໄວ. ນີ້​ແມ່ນ​ການ​ຄັດ​ເລືອກ​ສຳ​ລັບ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​​​ທີ່ຢາກ​ຜັກ​ຜ່ອນ​ຢ່ອນ​ອາ​ລົມ​ຢູ່​ບ່ອນ​ທີ່ຫຼູຫຼາ ດ້ວຍ​ລາ​ຄາ​​ບໍ່ສູງ​ເກີນ​ໄປ.

ກ່ອນ​ໜ້າ​ນັ້ນ, ປີ 2025, ຝູກວັກ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຄັດ​ເລືອກ​ຈາກ​ຜູ້​ອ່ານ​ວາ​ລະ​ສານ Condé Nast Traveler ວ່າ ​ແມ່ນເກາະ​ງາມ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ອາ​ຊີ ແລະ ຢືນ​ອັນ​ດັບ​ທີ ​ຢູ່3 ໃນ​ໂລກ. ຕົ້ນ​ປີ 2026, ເກາະ ງອກ ສືບ​ຕໍ່​ຮັກ​ສາ​ອັນ​ດັບ​ທີ 2 ໃນຈຳ​ນວນ ​​ໝູ່​ເກາະ​ງາມ​ທີ່​ສຸດ​ອາ​ຊີ ຢູ່ DestinAsian Readers' Choice Awards. ຫວ່າງ​ແລ້ວນີ້, Travel + Leisure Luxury Awards ກໍ​ຈັດ ຝູກວັກ ຢືນ​ອັນ​ດັບ 2 ໃນ​ບັນ​ຊີ​ລາຍ​ຊື່​ບັນ​ດາ​ໝູ່​ເກາະ​ງາມ​ທີ່​ສຸດຢູ່​ອາ​ຊີ - ປ​າ​ຊີ​ຟິກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂ​າ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ກຳ​ປູ​ເຈຍ

ເລ​ຂ​າ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ກຳ​ປູ​ເຈຍ

ສະ​ເໜີສອງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ຊຸກ​ຍູ້​ບັນ​ດາ​ໂຄງ​ການ, ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ສອງ​ປະ​ເທດ, ປະ​ສານ​ສົມ​ທົບ​ກັນ​ຄົ້ນ​ຄ້​ວາ, ປະ​ກາດ​ໃຊ້​ບັນ​ດາ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ສ້າງ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ພົວ​ພັນ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ໃຫ້​ນັບ​ມື້​ນັບ​ແທ້​ຈິງ ແລະ ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top