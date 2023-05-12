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ຂ່າວສານ

ຝລັ່ງ - ຈີນ ເປັນເອກະພາບຍູ້ແຮງການພົວພັນເສດຖະກິດໃຫ້ມີຄວາມສົມດຸນກ່ວາ

ຝລັ່ງ ແລະ ຈີນ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ຍູ້ແຮງສ້າງການພົວພັນເສດຖະກິດຢ່າງແຮງ ແລະ ສົມດຸນກ່ວາ...

ວັນທີ 11 ພຶດສະພາ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຝລັ່ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຝລັ່ງ ແລະ ຈີນ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ຍູ້ແຮງສ້າງການພົວພັນເສດຖະກິດຢ່າງແຮງ ແລະ ສົມດຸນກ່ວາ, ພ້ອມທັງບຸລິມະສິດການເຄື່ອນໄຫວໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ສອງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ.

  ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ແລະ ຝລັ່ງ (ພາບ: AFP/ TTXVN)  

ການຮ່ວມມືເສດຖະກິດແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາບຸລິມະສິດປຶກສາຫາລື ໃນການພົບປະລະຫວ່າງ ທ່ານນາງ Catherine Colonna, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຝລັ່ງ ແລະ ທ່ານ ຈິ໋ນກາງ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ໃນວັນທີ 10 ພຶດສະພາຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ, ເນື່ອງໃນໂອກາດການປະຕິບັດງານ ເອີລົບ ຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານ ຈິ໋ນກາງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຈລະຈາ, ທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ Catherine Colonna, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ພວກຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ແຈ້ງບົດບາດສຳຄັນຂອງ ຈີນ ບົນເວທີສາກົນ ກໍ່ຄືຜົນກະທົບສຳຄັນ ເຊິ່ງ ຈີນ ອາດຈະປະຕິບັດໄດ້ຕໍ່ສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບຂອງໂລກ. ຈີນ ໄດ້ຍົກອອກບັນດາແນວຄວາມຄິດ ແລະ ບັນດາທັດສະນະທີ່ພວກຂ້າພະເຈົ້າອາດສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້, ຖ້າຫາກວ່າ ທັງສອງຝ່າຍລ້ວນແຕ່ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາແໜ້ນແຟ້ນກັບການປະຕິບັດບັນດາຫຼັກການພື້ນຖານຂອງກົດບັດ ສປຊ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ Timor-Leste ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນຫຼາຍ​ຂ​ົ​ງ​ເຂດ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ Timor-Leste ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນຫຼາຍ​ຂ​ົ​ງ​ເຂດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ພຶດສະພາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະກັບຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງ Timor-Leste ທ່ານ Taur Matan ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 42 ຢູ່ Labuan Bajo ອິນໂດເນເຊຍ.
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