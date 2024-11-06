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ຂ່າວສານ

ຜູ້​ມີ​ສິດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ປະ​ມານ 170 ລ້ານ​ຄົນ ໄປ​ປ່ອນ​ບັດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ່​ດີ​ທີ 47

ວັນທີ 5 ພະຈິກ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ມີຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງປະມານ 170 ລ້ານຄົນ ໄດ້ໄປປ່ອນບັດເພື່ອເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີທີ 47 ຂອງປະເທດ ອາເມລິກາ. ມີຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງປະມານ 244 ລ້ານຄົນ ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນເຂົ້າຮ່ວມການປ່ອນບັດໃນປີນີ້, ໃນນັ້ນ ມີປະມານກວ່າ 80 ລ້ານຄົນ ໄດ້ປ່ອນບັດກ່ອນກຳນົດເວລາຜ່ານຮູບການປ່ອນບັດແບບບໍ່ມີໜ້າ ຫຼື ຜ່ານທາງໄປສະນີ.
ທ່ານນາງ Kamala Harris ແລະ ທ່ານ Donald Trump (ພາບ: AP)

ຜ່ານຜົນການສຳຫຼວດຄັ້ງຕ່າງໆໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ຢູ່ລັດແຫ່ງຕ່າງໆ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ອັດຕາສະໜັບສະໜູນລະຫວ່າງຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງ ທ່ານ Donald Trump, ອາຍຸ 78 ປີ ແລະ ທ່ານນາງ Kamala Harris, ອາຍຸ 60 ປີ ຖືວ່າ ເກືອບເທົ່າກັນ ແລະ ບໍ່ມີຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງໃດທີ່ມີຄະແນນບຸກທະລຸ ແລະ ຂາດຂັ້ນເມື່ອທຽບໃສ່ຄູ່ແຂ່ງ. ຕາມຜົນການສຳຫຼວດ ໂດຍ Emerson College Polling ແລະ The Hill ປະກາດກ່ອນມື້ດຳເນີນການເລືອກຕັ້ງ 01 ວັນ ແລ້ວ, ທ່ານອະດີດປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ນຳໜ້າ ຢູ່ລັດ Arizona, Georgia, Carolina ເໜືອ ແລະ Pennsylvania, ໃນຂະນະນັ້ນ, ທ່ານນາງຮອງປະທານາທິບໍດີ Kamala Harris ນຳໜ້າຢູ່ ລັດ Michigan. ຖືວ່າຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງສອງທ່ານດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມຫຼຸດລື່ນກັນ ແຕ່ 1 ຫາ 2 ຄະແນນເທົ່ານັ້ນ ແລະ ເຂົາເຈົ້າ ມີອັດຕາຜູ້ສະໜັບສະໜູນແມ່ນເທົ່າກັນຢູ່ລັດ Nevada ແລະ Wisconsin. ໃນຂະນະນັ້ນ, ຜົນການສຳຫຼວດຈຳນວນໜຶ່ງໂດຍ Decision Desk HQ ດຳເນີນ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າສອງທ່ານຍັງສືບຕໍ່ແຂ່ງຂັນກັນໃນຄະແນນເກືອບເທົ່າກັນ ດ້ວຍອັດຕາຜູ້ສະໜັບສະໜູນແມ່ນ 48,3% ໃນທົ່ວປະເທດ.

ພ້ອມກັບການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນວັນທີ 05 ພະຈິກ ຍັງມີການເລືອກຕັ້ງຄືນສະມາຊິກສະພາຕ່ຳທັງໝົດ 435 ບ່ອນນັ່ງ ແລະ ສະມາຊິກສະພາສູງ 34 ໃນຈຳນວນ 100 ບ່ອນນັ່ງທັງໝົດ, ຜູ້ວ່າການ 15 ລັດ ແລະ ເອົາປະຊາມະຕິກ່ຽວກັບບາງເນື້ອໃນລະອຽດຢູ່ 7 ລັດນ້ອຍອີກດ້ວຍ.

ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພັນ​ລະ​ຍາ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຢູ່​ລາວ

ພັນ​ລະ​ຍາ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຢູ່​ລາວ

ການຈັດຕັ້ງສຳເລັດກອງປະຊຸມສຳມະນາແຜ່ນແພພື້ນເມືອງຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຜົນສຳເລັດຂອງປີປະທານ ອາຊຽນ, ສ້າງເງື່ອນໄຂເພີ່ມທະວີການພົບປະແລກປ່ຽນ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະຊາຊົນບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ.
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