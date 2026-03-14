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ຂ່າວສານ

ຜູ້​ມີ​ສິດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ເຂດ ແບກ​ລອງວີ​ ໄປ​ເລືອ​ກ​ຕັ້ງ​ກ່ອນ​ເວ​ລາ​ກຳ​ນົດ​ຢ່າງ​ກະ​ຕື​ລື​ລົ້ນ

ດ້ວຍລັກສະນະພິເສດແມ່ນເຂດພິເສດມີປະຊາກອນຕຳກວ່າ 1000 ຄົນ, ດັ່ງນັ້ນຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງເຂດພິເສດ ແບກລອງວີ ພຽງແຕ່ເລືອກຕັ້ງສອງຂັ້ນແມ່ນ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນນະຄອນ, ບໍ່ເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນຕາແສງຄືບັນດາທ້ອງຖິ່ນອື່ນ
  ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງເຂດພິເສດ ໄປປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນອາຍຸການ 2026 – 2031 ກ່ອນ1 ວັນເມື່ອທຽບໃສ່ເວລາກຳນົດວັນເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດ (ພາບ: VOV)  

ວັນທີ 14 ມີນາ, ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງເຊດພິເສດ ແບກລອງວີ (ນະຄອນຫ໋າຍຝ່ອງ) ໄດ້ໄປປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນອາຍຸການ 2026 – 2031, ກ່ອນເວນລາກຳນົດ 1 ວັນເມື່ອທຽບກັບວັນເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດ. ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງເຂດພິເສດແບກລອງວີ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໄປຍັງບັນດາສະຖານທີ່ເລືອກຕັ້ງ, ປະຕິບັດສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບພົນລະເມືອງຂອງຕົນ.

ດ້ວຍລັກສະນະພິເສດແມ່ນເຂດພິເສດມີປະຊາກອນຕຳກວ່າ 1000 ຄົນ, ດັ່ງນັ້ນຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງເຂດພິເສດ ແບກລອງວີ ພຽງແຕ່ເລືອກຕັ້ງສອງຂັ້ນແມ່ນ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນນະຄອນ, ບໍ່ເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນຕາແສງຄືບັນດາທ້ອງຖິ່ນອື່ນ. ທ່ານ ຫງວຽນວັນເຮົ້າ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນເຂດພິເສດ ແບກລອງວີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ພະນັກງານນັກຮົບ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃນເຂດພິເສດແບກລອງວີ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນ. ນັບແຕ່ປະຊາຊົນພວມທຳມາຫາກິນຢູ່ທະເລ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃນຝັ່ງ ຕະຫຼອດຮອດບັນດາພະນັກງານນັກຮົບ ກຳລັງປະກອບອາວຸດໃນເກາະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງຢ່າງຄົບຖ້ວນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊາວ​ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ​ຢູ່​ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ ຕັ້ງ​ຫຼາຍ​ຄວາມ​ມຸ່ງ​ຫວັງ​ຕໍ່​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ XVI

ຊາວ​ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ​ຢູ່​ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ ຕັ້ງ​ຫຼາຍ​ຄວາມ​ມຸ່ງ​ຫວັງ​ຕໍ່​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ XVI

ທ່ານ ເຈິ່ນບ້າຝຸກ, ກຳມະການຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດຫວຽດນາມ, ປະທານສະມາຄົມນັກທຸລະກິດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອົດສະຕາລີ, ມີຄວາມມຸ່ງຫວັງວ່າ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XVI ຈະວາງອອກຫຼາຍນະໂຍບາຍເພື່ອໜູນຊ່ວຍຊາວຫວຽດນາມອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດຫຼາຍກວ່າອີກ
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