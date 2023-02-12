ຂ່າວສານ
ຜູ້ຮັກສາການປະທານປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມ “ວັນບຸນສີສັນລະດູບານໃໝ່ຢູ່ທຸກແຖບຖິ່ນໃນທົ່ວປະເທດ”
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ກຸມພາ, ຢູ່ ບ້ານວັດທະນະທຳ - ທ່ອງທ່ຽວບັນດາເຜົ່າ ຫວຽດນາມ (ຮ່າໂນ້ຍ), ກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄຂ “ວັນບຸນສີສັນລະດູບານໃໝ່ຢູ່ທຸກແຖບຖິ່ນໃນທົ່ວປະເທດ” ປີ 2023.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ຜູ້ຮັກສາການປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຢືນຢັນທັດສະນະ ແລະ ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແມ່ນຮັບປະກັນໃຫ້ບັນດາເຜົ່າມີຄວາມສະເໝີພາບ, ສາມັກຄີ, ເຄົາລົບ, ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະກັນເພື່ອພ້ອມກັນພັດທະນາ. ພັກ, ລັດ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນບົດບາດຂອງວັດທະນະທຳ, ພິເສດແມ່ນວັດທະນະທຳບັນດາເຜົ່າ ຫວຽດນາມ. ວັນບຸນດັ່ງກ່າວຈະປະກອບສ່ວນໂຄສະນາພາບພົດປະເທດຊາດ ແລະ ຊາວ ຫວຽດນາມ; ປະກອບສ່ວນອະນຸລັກຮັກສາ, ເສີມຂະຫຍາຍສີສັນຂອງຊາດໃນວິວັດການພົວພັນແລກປ່ຽນ, ເຊື່ອມໂຍງ, ຮ່ວມມືກັບສາກົນ.
“ຂ້າພະເຈົ້າປາດຖະໜາ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ອຳນາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງການເມືອງ - ສັງຄົມ ຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດບັນດາແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລັດ ກ່ຽວກັບຊົນເຜົ່າ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີຂອງບັນດາເຜົ່າຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ປາດຖະໜາວ່າ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຈະສືບຕໍ່ຮຽງບ່າຮຽງໄຫຼ່, ເສີມຂະຫຍາຍນ້ຳໃຈສາມັກຄີ, ມານະພະຍາຍາມສູ້ຊົນບືນຕົວຂຶ້ນ, ພ້ອມກັນອູ້ມຊູຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ສ້າງຊີວິດໃຫ້ອີ່ມໜຳສຳລານ, ສົມບູນພູນສຸກ; ມານະພະຍາຍາມຮັກສາ, ໂຄສະນາຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳອັນດີງາມໃຫ້ປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດ, ເພື່ອນມິດສາກົນ, ປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີກຳລັງແຮງ ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງ ຫວຽດນາມ, ນຳປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາຢ່າງວັດທະນາຖາວອນ, ຜາສຸກ”.