ຂ່າວສານ
ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ ເຈິ່ນເກິມຕູ ເປັນສັກຂີພິຍານພິທີແລກປ່ຽນເອກະສານຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລາວ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ເມສາ 2026 ທ່ານ ເຈິ່ນເກິມຕູ, ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກກອມມູນນິດ ຫວຽດນາມ, ນຳພາຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຂອງ ຫວຽດນາມ ເດີນທາງອອກຈາກນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ໄປຢ້ຽມຢາມ ສປປ.ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ຣາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ ຕາມຄຳເຊີນຂອງ ທ່ານ ວິໄລ ຫຼ້າຄຳຟອງ, ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ແລະ ທ່ານ ສົມເດັດ ຊາຍຊຸມ, ຮອງປະທານພັກປະຊາຊົນກຳປູເຈຍ. ຫົວໜ້າຄະນະປະຈຳການຄະນະປະຈຳການສູນກາງພັກປະຊາຊົນກຳປູເຈຍ, ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ດໍາເນີນໄປແຕ່ ວັນທີ 9-10 ເມສາ.
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 09 ເມສາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ປະເທດ ລາວ, ທ່ານ ເຈິ່ນເກິມຕູ, ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ ແລະ ທ່ານ ວິໄລ ຫຼ້າຄຳຟອງ, ຜູ້ປະຈຳການເລຂາທິການສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ ໄດ້ເປັນສັກຂີພິຍານພິທີແລກປ່ຽນບັນດາເອກະສານຮ່ວມມືເພື່ອແນໃສ່ສືບຕໍ່ຮັດແໜ້ນການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ 2 ປະເທດ.
ບັນດາເອກະສານລວມມີ: ແຜນຮ່າງການຮ່ວມມືວຽກງານສຳເນົາເອກະສານ ແລະ ຫໍສະໝຸດໄລຍະ 2026 – 2030 ລະຫວ່າງຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ກັບຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ; ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ (MOU) ລະຫວ່າງແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ແລະ ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ ໄລຍະ 2026 – 2029.
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ສືບຕໍ່ພັດທະນາຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ຮອບດ້ານ, ບັນລຸໝາກຜົນແທດຈິງຫຼາຍຢ່າງໃນທຸກຂົງເຂດ. 2 ຝ່າຍກໍ່ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເນື້ອໃນ “ຫຸ້ນສ່ວນຍຸດທະສາດ” ຢ່າງວ່ອງໄວ, ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງນິຍາມສະແດງໃຫ້ເຫັນລະດັບການຮ່ວມມືຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງ, ຄົບຊຸດຈາກວິໄສທັດຕະຫຼອດຮອດນະໂຍບາຍລະອຽດ.