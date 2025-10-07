Báo Ảnh Việt Nam

ຜູກມັດ​ປະ​ຊາ​ຄົມ - ຮັດ​ແໜ້ນ​ໄມ​ຕີ​ຈິດ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ການສ້າງຕັ້ງຄະນະຄຸ້ມຄອງທັງມີລັກສະນະບໍລິຫານ, ທັງແມ່ນບາດກ້າວຍຸດທະສາດ ແນໃສ່ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການຈັດຕັ້ງຂອງປະຊາຄົມ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປັບປຸງຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດລະຫວ່າງສອງປະເທດ.
ທ່ານຮອງເລຂາຄະນະພັກແຂວງ ໄຊສົມບູນ ມອບຂໍ້ຕົກລົງສ້າງຕັ້ງຄະນະຄຸ້ມຄອງຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ແຂວງ ໄຊສົມບູນ ໃຫ້ແກ່ຫົວໜ້າຄະນະ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 7 ຕຸລາ, ຢູ່ແຂວງ ໄຊສົມບູນ, ລາວ, ໄດ້ດຳເນີນພິທີປະກາດຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະຄຸ້ມຄອງປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ. ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານ ຫງວຽນມິງເຕິມ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ  ຢັ້ງຢືນວ່າ ການສ້າງຕັ້ງຄະນະຄຸ້ມຄອງທັງມີລັກສະນະບໍລິຫານ, ທັງແມ່ນບາດກ້າວຍຸດທະສາດ ແນໃສ່ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການຈັດຕັ້ງຂອງປະຊາຄົມ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປັບປຸງຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດລະຫວ່າງສອງປະເທດ.

ຄະນະຄຸ້ມຄອງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງໆໄຊສົມບູນ, ມີບົດບາດຫົວໜ່ວຍປະສານງານລະຫວ່າງອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ, ສະຖານທູດ ແລະ ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ເຊື່ອມຕໍ່, ໜູນຊ່ວຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ພັກອາໄສ, ການດຳເນີນຊີວິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການເຊື່ອມຕົວຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ. ຄະນະຄຸ້ມຄອງຮັບຜິດຊອບຫຼາຍໜ້າທີ່ແທດຈິງ, ເຊັ່ນ: ຈັດຕັ້ງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຊຸມຊົນ, ແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ - ການສຶກສາ, ບໍລິຈາກ; ເກັບກຳ, ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຊາວ ຫວຽດນາມ ທີ່ພວມດຳລົງຊີວິດ, ອອກແຮງງານ, ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ; ສົມທົບກັນໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບກົດໝາຍ, ແນະນຳໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນປະຕິບັດຂໍ້ກຳນົດຂອງປະເທດປະຈຳຖິ່ນ; ໜູນຊ່ວຍດ້ານນິຕິກຳ, ສ້າງຄວາມປອງດອງ ແລະ ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ເປີດພິທີການຝຶກຊ້ອມກູ້ຊີບ​ກູ້​ໄພຮ່ວມລະຫວ່າງກອງທັບ 3 ປະເທດ ລາວ-ຫວຽດນາມ-ກຳປູເຈຍ

ເປີດພິທີການຝຶກຊ້ອມກູ້ຊີບ​ກູ້​ໄພຮ່ວມລະຫວ່າງກອງທັບ 3 ປະເທດ ລາວ-ຫວຽດນາມ-ກຳປູເຈຍ

ການຝຶກຊ້ອມແມ່ນ ຂີດໝາຍສຳຄັນໃນການເພີ່ມທະວີສາຍພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 3 ກອງທັບ ໃຫ້ນັບມື້ນັບຮັດແໜ້ນຫຼາຍຂຶ້ນ; ພ້ອມນັ້ນ, ກໍເພື່ອຍົກສູງຄວາມຮູ້, ວິຊາສະເພາະ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດກູ້ຊ່ວຍຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ; ຍົກສູງຄວາມສາມາດບັນຊາການກ່ຽວກັບວິທີແນະນຳ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍໃນເງື່ອນໄຂພູມີປະເທດ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ; ບຳລຸງກໍ່ສ້າງພະນັກງານ ແລະ ນັກຮົບນຳໃຊ້ບັນດາຍານພາຫະນະ ແລະ ເຕັກນິກໃນວຽກງານກອບກູ້ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ.
