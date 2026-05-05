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ຂ່າວສານ

ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບັນ​ດາ​ມາດ​ຕະ​ການ​ຢ່າງ​ຄົບ​ຊຸດ​ເພື່ອ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ເຕີບ​ໂຕ

ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ, ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຮຶງ ຊີ້​ແຈ້​ງວ່າ​ໃນ 3 ອາ​ທິດ​ພາຍຫຼັງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຊຸດ​ທີ XVI ໄດ້​ບູ​ລະ​ນະ, ລັດ​ຖະ​ບານ, ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ໄດ້​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍຫຼາຍ​ວຽກ​ງານ, ໃນເບື້ອງ​ຕົ້ນມີ​ການ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ຢ່າງ​ຕັ້ງ​ໜ້າ
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຮຶງ ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ (ພາບ: VOV)  

ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ທີ 4 ພຶດ​ສະ​ພາ, ຢູ່​ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ເລ​ມິງ​ຮຶງ ໄດ້​ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ ​ປະ​ຈຳ​ເດືອນ​ເມ​ສາ 2026ຂອງລັດ​ຖະ​ບານ. 4 ເດືອນ​ຕົ້ນ​ປີ 2026, ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ​ໄດ້​ຮັກ​ສາ​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ໂດຍ​ພື້ນ​ຖານ, ໄພ​ເງິ​ນ​ເຟີ້​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ, ບັນ​ດາ​ຄວາມ​ດຸ່ນ​ດ່ຽງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໄດ້​ຮັບ​ປະ​ກັນ.

ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ, ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຮຶງ ຊີ້​ແຈ້​ງວ່າ​ໃນ 3 ອາ​ທິດ​ພາຍຫຼັງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຊຸດ​ທີ XVI ໄດ້​ບູ​ລະ​ນະ, ລັດ​ຖະ​ບານ, ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ໄດ້​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍຫຼາຍ​ວຽກ​ງານ, ໃນເບື້ອງ​ຕົ້ນມີ​ການ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ຢ່າງ​ຕັ້ງ​ໜ້າ, ນັ້ນ​ແມ່ນ​ອັບ​ເດດ, ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໂຄງ​ການ​ກະ​ທຳ​ເພື່ອ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ມະ​ຕິ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຄັ້ງ​ທີ XIV ແລະ ບົດ​ສະຫຼຸບເລກ​ທີ 18 ຂອງ​ສູນ​ກາງ ກ່ຽວ​ກັບ​ແຜນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສັງ​ຄົມ, ການ​ເງິນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ແລະ ໜິ້​ສິນ, ການ​ຈ່າຍ​ໜິ້​, ການ​ລົງ​ທຶນ​ພາກ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ໄລ​ຍະ​ກາງ 5 ປີ 2026 – 2030 ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ສູ້​ຊົນ​ນຳ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ບັນ​ລຸ​ລະ​ດັບ ສອງ​ຕົວ​ເລກ. ທ່ານ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ:

ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ຕິດ​ພັນ​ການ​ຈັດ​ແບ່ງ​ເງິນ​ລົງ​ທຶນ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ ກັ​ບ​ການ​ຕີ​ລາ​ຄາ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ສັງ​ຄົມໃນ​ເວ​ລາ​ກ່ອນ, ພາຍ​ໃນ ແລະ ພາຍຫຼັງ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ລົງ​ທຶນ. ບົນ​ພື້ນ​ຖານ​ການ​ຊີ້​ນຳ​ຂອງ​ສູນ​ກາງ, ຄຳ​ສັ່ງ​ຂອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ແລະ ການ​ແນະ​ນຳ​ຂອງ​ກົມ​ການ​ເງິນ, ບັນ​ດາ​ກະ​ຊວງ, ຂ​ະ​ແໜງ​ການ, ບັນ​ດາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຕ້ອງ​ຫັນ​ເປັນ​ລະ​ອຽດການ​ແນະ​ນຳ​​ຕີ​ລາ​ຄາ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສັງ​ຄົມ​ເຂົ້າ​ບັນ​ດາ​ໂຄງ​ການ​ລະ​ອຽດ​ຂອງ​ຕົນ, ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ຕົນ, ທ້ອງ​ຖິ່ນ…ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ຕີ​ລາ​ຄາ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ໃນ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສັງ​ຄົມ​. ຖ້າ​ເຮັດ​ວຽກ​ງານ​ນີ້​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຈະ​ມີ​ກຳ​ລັງ​ແຮງ​ແຜ່​ກະ​ຈາຍ ​ເພື່ອດ​ຶງ​ດູດ​ບັນ​ດາ​ແຫຼ່ງ​ກຳ​ລັງແຮງ​ລົງ​ທຶນ​ສັງ​ຄົມ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ກາ​ນ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ເລີ່ມ​ຕົ້​ນ​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ​ຢູ່ ອິນ​ເດຍ

ເລ​ຂາ​ທິ​ກາ​ນ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ເລີ່ມ​ຕົ້​ນ​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ​ຢູ່ ອິນ​ເດຍ

ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ຢູ່​ສະ​ໜາມ​ບິນ​ມີ​ທ່ານ Nityanand Rai ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ພາຍ​ໃນ​ອິນ​ເດຍ, ທ່ານ Tshering Wangchuk Sherpa ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ອິນ​ເດຍ ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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