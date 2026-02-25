Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍການພັດທະນາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ, ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ, ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ

ວິທີເຮັດວຽກຕ້ອງແທ້ຈິງກວ່າ, ຖືເປົ້າໝາຍເປັນການກຳນົດທິດ, ຖືຜະລິດຕະພັນແມ່ນໄມ້ວັດແທກ, ຫັນປ່ຽນຈາກຈິນຕະນາການໜ້າທີ່ມາເປັນຈິນຕະນາການໝາກຜົນ, ຈາກການເຮັດຫຼາຍ ມາເປັນ ເຮັດຖືກຕ້ອງ, ເຮັດສຳເລັດຕາມເປົ້າ.
  ທ່ານ ຟ້າມມິງຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: VGP)  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ຟ້າມມິງຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ແຜນຮ່າງເລກທີ 6 (ຄະນະຊີ້ນຳ) ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 1 ປີ 2026 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳ. ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ທາງໄກກັບ 34 ແຂວງ, ນະຄອນ. ກອງປະຊຸມແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໜ້າທີ່, ວິທີການຈຸດສຸມຕາມຈິດໃຈ ເຊິ່ງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ຊີ້ນຳແມ່ນ “ມີການກະທຳບຸກທະລຸ, ແຜ່ກະຈາຍໝາກຜົນ”.

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຖືວ່າ ວິທີເຮັດວຽກຕ້ອງແທ້ຈິງກວ່າ, ຖືເປົ້າໝາຍເປັນການກຳນົດທິດ, ຖືຜະລິດຕະພັນແມ່ນໄມ້ວັດແທກ, ຫັນປ່ຽນຈາກຈິນຕະນາການໜ້າທີ່ມາເປັນຈິນຕະນາການໝາກຜົນ, ຈາກການເຮັດຫຼາຍ ມາເປັນ ເຮັດຖືກຕ້ອງ, ເຮັດສຳເລັດຕາມເປົ້າ; ຈາກການເຄື່ອນໄຫວມາເປັນມີຜະລິດຕະພັນລະອຽດ, ນັບວັດຈຳນວນໄດ້ ແລະ ມີມາດຖານເພື່ອຕີລາຄາ.

ບົນຈິດໃຈນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີບັນດາຜູ້ແທນສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລືເຮັດແຈ້ງວຽກງານຫັນມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກກ່ຽວກັບການບຸກທະລຸພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ ເປັນອັນລະອຽດ; ຍົກອອກບັນດາມາດຕະການທີ່ມີລັກສະນະບຸກທະລຸເພື່ອຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດຂໍ້ມູນ, ປັນຍາປະດິດ, ພື້ນຖານດີຈີຕອນ, ບຸກຄະລາກອນດີຈີຕອນຢ່າງແຮງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຍົກ​ເລີກ​ບັດ​ເຫຼືອງ IUU

ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຍົກ​ເລີກ​ບັດ​ເຫຼືອງ IUU

ໂທລະເລກໄດ້ຮຽກຮ້ອງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງຂ້ຽວຂາດ 123 ໜ້າທີ່, ສຸມໃສ່ 5 ກຸ່ມບັນຫາຈຸດສຸມ ລວມມີ: ຂອບນິຕິກຳ, ການຄຸ້ມຄອງກຸ່ມກຳປັ່ນ, ຕິດຕາມ, ກວດກາກຳປັ່ນຫາປາ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top