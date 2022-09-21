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ຂ່າວສານ

ຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການ “ປະຕິບັດຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາທີ່ີຮີບດ່ວນຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ”

ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຜັນຂະຫຍາຍ 8 ໂຄງການກ່ຽວກັບ “ປະຕິບັດຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາທີ່ີຮີບດ່ວນຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ” ໄລຍະ 1 ແຕ່ວັນທີ 2021 – 2025.

ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຜັນຂະຫຍາຍ 8 ໂຄງການກ່ຽວກັບ “ປະຕິບັດຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາທີ່ີຮີບດ່ວນຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ” ໄລຍະ 1 ແຕ່ວັນທີ 2021 – 2025.

    

ທ່ານນາງ ຮ່າທິງາ, ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ກັນຍາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຜັນຂະຫຍາຍ 8 ໂຄງການກ່ຽວກັບ “ປະຕິບັດຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາທີ່ີຮີບດ່ວນຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ” ໄລຍະ 1 ແຕ່ປີ 2021 – 2025. ໂຄງການໄດ້ສຸມໃສ່ 4 ເນື້ອໃນຄື: ໂຄສະນາ, ຂົນຂວາຍການປ່ຽນແປງ “ຄວາມນຶກ, ວິທີການປະຕິບັດ” ລົບລ້າງບັນຫາອະຄະຕິທາງເພດໃນຄອບຄົວ ແລະ ວົງຄະນະຍາດ, ບັນດາຮີດຄອງວັດທະນະທຳທີ່ບໍ່ດີ ແລະ ບາງບັນຫາສັງຄົມທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ; ກໍ່ສ້າງ ແລະ ທະວີຄຸນບັນດາຮູບແບບຍົກສູງຄວາມສາມາດດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ, ຊຸກຍູ້ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ ຊາຍ; ຮັບປະກັນສຽງເວົ້າ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມແທດຈິງຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍໃນການເຄື່ອນໄຫວພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ໄຈ້ແຍກສັງຄົມ, ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດໃຫ້ພະນັກງານຍິງເຂດຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ. ພ້ອມທັງ, ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດປະຕິບັດການປະສານສົມທົບກັບບັນດາພະນັກງານໃນລະບົບການເມືອງ ແລະ ເຈົ້າກົກເຈົ້າເຫຼົ່າ, ນາຍບ້ານ, ຜູ້ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງໃນວົງຄະນະຍາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຕ້ອງລົງທຶນຈຳນວນເງິນ 210 ຕື້ USD/ປີ ໃສ່ຂົງເຂດພະລັງງານຜະລິດຄືນໃໝ່

ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຕ້ອງລົງທຶນຈຳນວນເງິນ 210 ຕື້ USD/ປີ ໃສ່ຂົງເຂດພະລັງງານຜະລິດຄືນໃໝ່

ໃນໄລຍະຍາວ ບັນດາປະເທດຕ້ອງລົງທຶນຈຳນວນເງິນສະເລ່ຍ 210 ຕື້ USD/ປີ ເຂົ້າຂົງເຂດພະລັງງານຜະລິດຄືນໃໝ່, ສະມັດຕະພາບພະລັງງານ ແລະ ເພື່ອໜູນຊ່ວຍເຕັກໂນໂລຊີ.
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