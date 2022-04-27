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ຂ່າວສານ

ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງແຮງກ່ວາອີກ ເພື່ອໃຫ້ການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ ມີບາດກ້າວພັດທະນາຢ່າງກະໂດດຂັ້ນ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນແມ່ນກຳລັງໜູນຊຸກຍູ້ການປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ, ແມ່ນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດທັນສະໄໝ.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)  

 ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ເມສາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ປະທານຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 2 ຂອງ ຄະນະກຳມະການເພື່ອຕີລາຄາໝາກຜົນຂອງການປະຕິບັດໄຕມາດທີ I ປີ 2022 ແລະ ກຳນົດໜ້າທີ່, ວິທີການຈຸດສຸມຄວນສຸມໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍໃນໄຕມາດທີ II ປີ 2022 ແລະ ໄລຍະຈະມາເຖິງ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນແມ່ນກຳລັງໜູນຊຸກຍູ້ການປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ, ແມ່ນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດທັນສະໄໝ. ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈົ່ງເນັ້ນໜັກເຖິງ ບາງໜ້າທີ່ຕ້ອງສຸມໃສ່ປະຕິບັດຄື ສຳຫຼວດກວດກາ, ປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມ, ສ້າງລະບອບລະບຽບການດີຈີຕອນໃຫ້ສົມບູນແບບ, ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງດີຈີຕອນ, ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ຕັກເຕືອນວ່າ ວຽກງານລົງທຶນໃຫ້ແກ່ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ຕ້ອງມີຈຸດສຸມ, ເລືອກເອົາວຽກງານທີ່ມີຜົນກະທົບແຜ່ກະຈາຍ, ມີປະສິດທິຜົນ ຢ່າງທັນທີ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍ, ພ້ອມທັງຄວນມີການປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ມີຈິນຕະນາການບຸກທະລຸ ແລະ ວິໄສທັດຍຸດທະສາດ ໃນການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ເສີມຂະຫຍາຍລັກສະນະເປັນເຈົ້າການ, ລັກສະນະປະດິດຄິດສ້າງ, ລະດົມທຸກແຫຼ່ງກຳລັງ, ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ພາກລັດ - ເອກະຊົນ,ສືບຕໍ່ປະຕິຮູບການບໍລິຫານ, ສຸມໃສ່ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສື່ມວນຊົນລາວ ລົງຂ່າວຢ່າງໜາແໜ້ນກ່ຽວກັບ ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ

ສື່ມວນຊົນລາວ ລົງຂ່າວຢ່າງໜາແໜ້ນກ່ຽວກັບ ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ

ເນື່ອງໃນໂອກາດການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ລາວ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25 – 27 ເມສາ, ສື່ມວນຊົນ ລາວ ໄດ້ພ້ອມກັນລົງຂ່າວ ແລະ ບົດຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍກ່ຽວກັບນ້ຳໃຈສາມັກຄີແບບພິເສດ ລະຫວ່າງ ລາວ - ຫວຽດນາມ, ກໍ່ຄືມູນເຊື້ອສະຫງ່າອົງອາດຂອງສອງຊາດ.
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