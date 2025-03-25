ຂ່າວສານ
ປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ຕ້ອນຮັບຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການສູງສຸດ ອາເຊັກໄບຢານ
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຢັ້ງຢືນວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ຂອງຄະນະມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ, ປະກອບສ່ວນປັບປຸງການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ອາເຊັກໄບຢານ ເວົ້າລວມ ແລະ ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍລະຫວ່າງອົງການຕຸລາການສອງປະເທດເວົ້າສະເພາະ. ເພື່ອໃຫ້ໝາກຜົນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງອົງການໄອຍະການສອງປະເທດນັບມື້ນັບແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍມີການແລກປ່ຽນບັນດາຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນໄປມາຫາສູ່ຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າ ແນໃສ່ເພີ່ມທະວີນ້ຳໃຈໄມຕີຈິດມິດຕະພາບ, ຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ; ການຮ່ວມມືອັນແໜ້ນແຟ້ນໃນການບຳລຸງສ້າງ, ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ, ໄອຍະກອນຂອງສອງຝ່າຍ; ຕັ້ງໜ້າສະໜັບສະໜູນຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງກັນໃນເວທີປາໄສຮ່ວມມືສາກົນຫຼາຍຝ່າຍ ເຊິ່ງ 2 ປະເທດເປັນສະມາຊິກ.
ໂດຍເຫັນດີກັບບັນດາຄຳເຫັນຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ, ທ່ານປະທານອົງການໄອຍະການສູງສຸດ ອາເຊັກໄບຢານ, Kamran Bayram Aliyev ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານປະທານປະເທດຮັບຊາບກ່ຽວກັບໝາກຜົນການເຮັດວຽກກັບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ຫວຽດນາມ, ໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສອງຝ່າຍໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມື, ຜ່ານນັ້ນແລ້ວ ຈະປະກອບສ່ວນນຳການພົວພັນລະຫວ່າງສອງອົງການໄອຍະການເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ ແລະ ແທດຈິງກວ່າເກົ່າ.