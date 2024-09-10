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ຂ່າວສານ

ປ່ຽນ​ແປງ​ຈິນ​ຕະ​ນາ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງ​ຄົບ​ຊຸດ​ໃນ​ທຸກ​ຂົງ​ເຂດ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງຄະນະປະຈຳອະນຸກຳມະການຮັບເອົາ, ອະພິປາຍ ແລະ ເພີ່ມເຕີມເນື້ອໃນໂດຍກົມການເມືອງປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ຄຳເຫັນຂອງບັນດາຜູ້ແທນ ເພື່ອສ້າງຮ່າງບົດລາຍງານໃຫ້ສົມບູນແບບຕື່ມອີກບາດກ້າວໜຶ່ງ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ກັນຍາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຫົວໜ້າອະນຸກຳມະບານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ (ອະນຸກຳມະການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ) ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຂອງຄະນະປະຈຳລັດຖະບານກັບ ຄະນະປະຈຳອະນຸກຳມະການເສດຖະກິດ - ສັງເກດເພື່ອປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງບົດລາຍງານຕີລາຄາ 5 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໄລຍະ 10 ປີ 2021 – 2030, ທິດທາງ, ໜ້າທີ່ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ 5 ປີ 2026 – 2030.

ສະຫຼຸບກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງຄະນະປະຈຳອະນຸກຳມະການຮັບເອົາ, ອະພິປາຍ ແລະ ເພີ່ມເຕີມເນື້ອໃນໂດຍກົມການເມືອງປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ຄຳເຫັນຂອງບັນດາຜູ້ແທນ ເພື່ອສ້າງຮ່າງບົດລາຍງານໃຫ້ສົມບູນແບບຕື່ມອີກບາດກ້າວໜຶ່ງ, ຂໍ້ຄຳເຫັນຈາກກົມການເມືອງ, ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສູນກາງພັກຄັ້ງທີ 10 ຈະມາເຖິງ ເພື່ອຂໍຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຶງຄະນະພັກທຸກຂັ້ນ, ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ເປັນປະທານໃນພິທີຕ້ອນຮັບສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ

ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ເປັນປະທານໃນພິທີຕ້ອນຮັບສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ

ພິທີຕ້ອນຮັບຢ່າງເປັນທາງການ ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ພ້ອມດ້ວຍ ພັນລະຍາ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງພັກ, ລັດ ລາວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດ ຕາມພິທີການສູງສຸດທີ່ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ປະມຸກລັດ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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