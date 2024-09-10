ຂ່າວສານ
ປ່ຽນແປງຈິນຕະນາການພັດທະນາຢ່າງຄົບຊຸດໃນທຸກຂົງເຂດ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ກັນຍາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຫົວໜ້າອະນຸກຳມະບານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ (ອະນຸກຳມະການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ) ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຂອງຄະນະປະຈຳລັດຖະບານກັບ ຄະນະປະຈຳອະນຸກຳມະການເສດຖະກິດ - ສັງເກດເພື່ອປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງບົດລາຍງານຕີລາຄາ 5 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໄລຍະ 10 ປີ 2021 – 2030, ທິດທາງ, ໜ້າທີ່ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ 5 ປີ 2026 – 2030.
ສະຫຼຸບກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງຄະນະປະຈຳອະນຸກຳມະການຮັບເອົາ, ອະພິປາຍ ແລະ ເພີ່ມເຕີມເນື້ອໃນໂດຍກົມການເມືອງປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ຄຳເຫັນຂອງບັນດາຜູ້ແທນ ເພື່ອສ້າງຮ່າງບົດລາຍງານໃຫ້ສົມບູນແບບຕື່ມອີກບາດກ້າວໜຶ່ງ, ຂໍ້ຄຳເຫັນຈາກກົມການເມືອງ, ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສູນກາງພັກຄັ້ງທີ 10 ຈະມາເຖິງ ເພື່ອຂໍຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຶງຄະນະພັກທຸກຂັ້ນ, ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ.